Футбол

Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца в матчах сборнойProstoProSport 03:15

Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца в играх национальной команды. Международная конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) оценила поведение футболиста после удаления в финале Кубка Америки против Перу (3:1).
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КОНМЕБОЛ наказала Жезуса за погром в финале Кубка Америки

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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Бразилии. Победитель Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Участник чемпионата мира 2018 года. Один из двух бразильцев - победителей Олимпиады и Кубка Америки : второй - Маркиньос.
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