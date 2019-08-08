Футбол
Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца в матчах сборнойProstoProSport 03:15
Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца в играх национальной команды. Международная конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) оценила поведение футболиста после удаления в финале Кубка Америки против Перу (3:1).
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В Архангельской области произошел пожар в воинской части
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Maserati готовит лимитированную серию Levante и Quattroporte
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster получил дешевую версию
Напомним, Nissan Kicks для индийского рынка построен на одной базе с российским Renault Duster.
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Покупают книги жители России чаще, чем читают
Жители России чаще покупают книги, чем читают. Практикуют чтение книг 53%, покупку осуществляют 88%.
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Сторонники Алмазбека Атамбаева отбили штурм спецназа
Продолжение: Умер раненый при штурме дома Атамбаева спецназовец Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, укрывшегося в резиденции в селе Кой-Таш, сумели отбить штурм спецназовцев.
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Почта Банк откроет отделения в «Магните»
Почта России уже открывает общие точки с «Магнитом» — в 2019 году магазины должны появиться в 2 тыс. почтовых отделений.
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ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
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Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России разместило видеоматериалы тестового полета концептуально нового ударного беспилотника «Охотник».
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