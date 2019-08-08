Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца в играх национальной команды. Международная конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) оценила поведение футболиста после удаления в финале Кубка Америки против Перу (3:1).

Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца в матчах сборной

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