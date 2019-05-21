Габриэль Батистута может начать тренерскую карьеру в «Мидлсбро»Вести.Ru 01:53

В прошлом сезоне "Мидлсбро" занял седьмое место в Чемпионшипе. Габриэль Батистута завершил карьеру в 2013 году. В прошлом году он закончил тренерские курсы и получил лицензию.

Габриэль Батистута может начать тренерскую карьеру в «Мидлсбро»

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