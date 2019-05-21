Футбол
Габриэль Батистута хочет возглавить «Мидлсбро»РИА Новости 05:22
"Мидлсбро" находится в поисках главного тренера после ухода с должности Тони Пулиса. Как сообщает издание со ссылкой на региональную газету, 50-летний Батистута, который в прошлом году закончил тренерские курсы, хочет работать в Англии и предложил свою кандидатуру на эту должность.
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Политика
Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе консультаций с руководством Верховной рады предложил снизить проходной барьер в парламент на выборах с нынешних 5% до 3%. Об этом после консультаций рассказал сопредседатель депутатской группы «Партия Возрождения» Виталий Хомутынник, передает «Украинская правда».
Обновлено в 06:57
Политика
Зеленский объяснил решение распустить Верховную раду
«Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этой институции — 4%», — заявил Зеленский в ходе встречи с руководством украинского парламента и фракций.
Обновлено в 08:05
Политика
Лукашенко потребовал решения проблемы «ядовитой нефти»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам экономики, в ходе которого потребовал от подчинённых решения проблемы поставок «ядовитой нефти» по трубопроводу «Дружба» из России.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Жасмин страдает от провалов в памяти
Исполнительница Жасмин пожаловалась поклонникам на трудные дни, во время которых она страдает от провалов в памяти.
Обновлено в 05:41
Авто
Названы цены и комплектации нового кроссовера Hyundai Venue
Под капотом нового Hyundai Venue установлен 120-сильный турбомотор объемом 1,0 литра.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России
20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Игры
Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4
Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
Обновлено в 06:29
Футбол
«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Политика
США ослабили давление на Huawei
В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:07
Музыка
Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голосе»
Обновлено вчера в 21:45
Наука
В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества
Группа антропологов из Университета штата Луизиана (LSU) при раскопках на территории Белиза обнаружила высококачественный и очень прочный инструмент цивилизации майя, изготовленный из жадеита.
Обновлено в 05:21
Энергетика
Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»
Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 06:03
Происшествия
Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе
Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
Обновлено в 03:17
Теннис
Александрова вышла во второй круг турнира в Нюрнберге
Во втором круге турнира в Нюрнберге Александрова сыграет с другой россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая ранее обыграла еще одну россиянку Виталию Дьяченко.
Обновлено в 06:32
Наука
В Израиле создан гибкий робот
Израильские инженеры создали робота FSTAR, который является уникальным летательным роботом.
Обновлено вчера в 23:59
Авто
«Яндекс.Авто» установят на 2 млн авто Lada, Renault и Nissan
Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка» и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Происшествия
У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски
У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Общество
Госдума приняла закон об условиях перевода жилого помещения в нежилое
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла правительственный закон об условиях перевода жилого помещения в нежилое, установив обязательное согласие кворума собственников.
Обновлено в 07:25
Энергетика
«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Петербурге
«Лахта центр» – общественно-деловой комплекс в Петербурге, который строится для «Газпрома» с 2012 г. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 м. «Лахта центр» является самым высоким зданием Европы.
Обновлено в 06:04
Экономика
В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года
Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32
Хоккей
Огурцов пополнил состав московского «Динамо»
Защитник Дмитрий Огурцов подписал контракт на два сезона с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 07:43
Наука
Cамки бонобо помогают совокупляться своим сыновьям
Самки бонобо помогают своим сыновьям произвести больше потомства, отгоняя во время спаривания конкурентов и не давая избранницам сыновей спариваться с другими самцами, выяснили германские приматологи из Института эволюционной антропологии Макса Планка.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
День рождения Леры Кудрявцевой прошел в водных развлечениях на Майами
Лере Кудрявцевой 19 мая исполнилось 48 лет. День рождения она праздновала вместе с мужем Игорем Макаровым на Майами.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Максим Галкин построит для Аллы Пугачевой храм в Грязи
Максим Галкин намерен построить для примадонны храм в готическом стиле в деревне Грязь. Галкин намерен подарить Пугачевой на 70-летие храм.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Глава Минздрава Украины заявила, что покинула страну из-за России
Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила изданию «Укринформ», что отбыла в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено в 07:33
Политика
В Киеве объявился еще один претендент на пост премьер-министра
Согласно Основному Закону, в Украине назначение на пост главы правительства производится по представлению президента.
Обновлено в 07:54
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
«Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс — заключительный для Ту-134 авиакомпании "Алроса"», — говорится в посте.
Обновлено в 05:26