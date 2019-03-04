Габонский футболист умер после падения во время матчаГазета.Ru 02:10

Габонский футболист умер прямо во время матча. По информации нигерийского журналиста Олувашины Океледжи, 30-летний игрок "Аканды" Герман Цинг упал, когда бежал по полю, и больше не вставал.

Габонский футболист умер после падения во время матча

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