Футбол

Габонский футболист умер после падения во время матчаГазета.Ru 02:10

Габонский футболист умер прямо во время матча. По информации нигерийского журналиста Олувашины Океледжи, 30-летний игрок "Аканды" Герман Цинг упал, когда бежал по полю, и больше не вставал.
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Футболист умер после падения на поле в матче чемпионата Габона

РИА Новости04:58

Габонский футболист умер после падения во время матча

Sportbox.RU04:22

Футболист габонского клуба «Аканда» скончался во время матча

RT на русском05:17

Габонский футболист умер после падения во время матча

ТАСС03:26

Габонский футболист умер во время матча (фото)

Советский спорт03:03

Габонский футболист умер после падения во время матча

Матч ТВ04:22

Габонский футболист умер после падения во время матча

Газета.Ru02:10
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:38, Ашберн
Происшествия

Полиция ЕАО прокомментировала ситуацию с транспортировкой умерших

Ранее областная прокуратура начала проверку исполнения требований федерального законодательства о погребении и похоронном деле после появления телевизионного сюжета, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг, поскольку врачи и полицейские отказывают в помощи.
Обновлено в 04:02
Транспорт

В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны

Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
Обновлено в 05:32
Общество

Чиновник «Роскосмоса» назвал скотобазой жителей хрущевок

Обновлено в 05:17
Общество

Суд взыскал с Тимати 30 тыс. рублей за оскорбление экс-депутата

Обновлено в 04:15
Политика

В Кремле порассуждали о неисполнении поручений Путина

Ранее в марте сообщалось, что Минприроды направит Путину перечень предложений по решению судьбы животных из китовой тюрьмы в бухте, поскольку чиновники не нашли однозначного решения ситуации.
Обновлено в 05:26
Политика

Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России

Китайские ракеты малой и средней дальности представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

В Орске убит заместитель директора городских электросетей

Заместитель директора Орского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу компаний "Россети") "Оренбургэнерго" Дмитрий Шевелев убит в Оренбургской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:36
Космос

РФ может создать сверхтяжелую ракету для исследования Луны к 2028 году

Обновлено в 03:59
Общество

Мэрия Москвы потратила полмиллиарда на слежку за гражданами

Информацию закупают у мобильных операторов с 2015 года. На эти цели уже потрачено 516 млн рублей.
Обновлено в 05:08
Общество

8 марта в Москве потеплеет до плюс 8

Уже 7 марта вечером столбики термометров поднимутся до минус 1-3 градусов, а 8 марта в Москве и области потеплеет до плюс 8. Оттепель продолжится минимум до 9 марта.
Обновлено в 04:01
Политика

На Украине радикалы и раскольники избили прихожан и захватили храм УПЦ

Обновлено в 01:52
Происшествия

Блогер удалил репост видео с похорон криминального авторитета по требованию МВД

Блогер Виктор Торопцев из Амурска удалил репост видео с похорон местного криминального авторитета Юрия Зарубина после достигнутой с МВД в досудебном порядке договоренности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД Хабаровского края.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В ГИБДД рассказали об изменениях в правилах техосмотра автобусов

Сотрудников ГИБДД скоро вновь привлекут к техническим осмотрам автобусов, сообщил глава ведомства, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Обновлено в 05:06
Общество

Более 90 процентов россиян будут есть блины на Масленицу

Более 93 процентов россиян собираются угощаться блинами в масленичную неделю, а 78 процентов попросят прощения в Прощеное воскресенье.
Обновлено в 05:03
Общество

В Чечне появится такси для правильной перевозки женщин

Фонд имени шейха Зайеда, руководимый племянником главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом Черхиговым, поддержал идею создания в республике женского такси, сообщается на странице организации в Instagram.
Обновлено в 04:10
Технологии

Платежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплаты

Национальная система платежных карт (оператор платежной системы "Мир") вместе с пилотной группой из 8 банков запустила сервис мобильной бесконтактной оплаты Mir Pay.
Обновлено в 04:56
Общество

Куйвашев пообещал области пять новых дворцов

Не прошло и года после того, как Свердловская область второй раз подряд проиграла заявку на проведение Экспо, как губернатор Евгений Куйвашев заявил о новых грандиозных планах, связанных с проведением в Екатеринбурге Универсиады 2023 года.
Обновлено в 04:24
Авто

Названы самые востребованные автомобили с пробегом в Москве

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые продаваемые подержанные автомобили в Москве.
Обновлено в 00:19
Спорт

Биатлонист из РФ Поршнев победил в индивидуальной гонке на Универсиаде

Российский биатлонист Никита Поршнев завоевал "золото" в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 03:33
Политика

Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать президентом

Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать в должности президента России.
Обновлено в 05:03
Политика

Медведев рассказал о нарушениях в предвыборной кампании на Украине

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в преддверии визита в Софию дал интервью болгарской газете «Труд», в котором рассказал о нарушениях в ходе предвыборной кампании на Украине.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Лавров подтвердил слова Мадуро о поставке медикаментов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг слова помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Венесуэла не получила медикаменты от РФ.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Попавший в ДТП в Тверской области автобус был неисправен

Заказной автобус, попавший в ДТП в Тверской области, в котором пострадали десять человек, имел технические неисправности, а перевозка пассажиров в нем проводилась с нарушением требований, сообщил в понедельник РИА Новости представитель правительства региона.
Обновлено в 02:31
Футбол

В Турции футболист пронес на матч лезвие и начал резать соперников

Обновлено в 01:31
Футбол

Кузьмин: «„Рубин“ закрыл задолженность. В конце февраля все решилось»

В конце февраля все решилось, наконец-то мы закрыли все вопросы.
Обновлено в 04:55
Музыка

Сергей Лазарев случайно поставил синяк Лере Кудрявцевой

Сергей Лазарев случайно поставил синяк Лере Кудрявцевой Телеведущая показала, как ее коллега дурачится во время репетиции Затем в микроблоге Кудрявцевой появились кадры закулисья и видео выступления сразу нескольких звезд.
Обновлено вчера в 09:33
Политика

WSJ раскрыла детали торговой сделки между США и Китаем

Ссылаясь на источники, издание пишет, что уже 27 марта может состояться саммит, в ходе которого лидеры двух стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин объявят о заключении торговой сделки.
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие

Командир танкового экипажа ДНР перешла на сторону ВСУ

Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие

The Telegraph сообщила о 300 бойцах «ЧВК Вагнера» в Ливии

Около 300 наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» оказывают поддержку Ливийской национальной армии Халифа Хафтара, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании и ливийско-российской нефтегазовой компании.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире

Обновлено в 02:27
Главное