Футбол
Габбьядини стал футболистом «Сампдории»
Габбьядини стал футболистом «Сампдории»РИА Новости10:51
Как отмечается, трансфер 27-летнего форварда был совершен на постоянной основе. Сумма компенсации за игрока и сроки его контракта с "Сампдорией" не разглашаются. Габбьядини уже выступал за "Сампдорию" в 2013-2014 годах и провел за генуэзскую команду 47 матчей в серии А, забив в них 15 мячей.
РИА Новости10:51
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:39, Ашберн
Спорт
Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
Обновлено в 10:07
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9
Ранее сообщалось, что SpaceX отложила запуск Falcon 9 со спутниками связи Iridium.
Обновлено в 10:53
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
Обновлено вчера в 17:20
Политика
НАСА уведомило «Роскосмос» об отмене приглашения Рогозина в США
НАСА официально уведомило "Роскосмос", что приглашение Дмитрия Рогозина в США пришлось отменить, сообщил РИА Новости официальный представитель госкорпорации.
Обновлено в 10:21
Космос
Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны
Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.
Обновлено в 06:25
Политика
МИД оценил ситуацию вокруг мирного договора с Японией
"Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:51
Политика
Белорусов начали готовить к защите независимости
В течение ближайших двух лет независимость Белоруссии будет опробована «на зуб».
Обновлено в 10:16
Происшествия
Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова
Обновлено в 08:51
Спорт
Йоханнес Бё заявил, что постарается победить Логинова на трассе
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказал мнение о россиянине Александре Логинове, победившем в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.
Обновлено в 11:26
Политика
Захарова: Расширение взаимодействия с Беларусью не подлежит сомнению
Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В СК рассказали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР
Обновлено в 07:39
Космос
SpaceX подготовила ракету для суборбитального полета Starship
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его компания завершила установку ракеты-носителя для суборбитального полета многоразовой космической системы Starship.
Обновлено в 01:49
Экономика
The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой мира
Российский рубль недооценен по сравнению с долларом США на 70,4%. Таким образом, по данным британского журнал The Economist на основании "индекса Биг-Мака", который издание высчитывает с 1986 года, российская валюта возглавила список самых недооцененных валют мира в этом году.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Суд в Москве вынес приговор командиру группы разведки ДНР Лысаковскому
Обновлено в 09:53
Политика
На Украине вступил в силу новый закон об изнасиловании
Изменения в Уголовный кодекс Украины, расширяющие понятие «изнасилование», опубликованы 11 января в правительственной газете «Голос Украины».
Обновлено в 02:41
Общество
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
Общая стоимость строительства третьей полосы столичного авиаузла оценивается в 55,7 миллиарда рублей, без учета стоимости затрат на выкуп земель.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
США намерены отправить военные корабли в Арктику
Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах, сообщает USNI News.
Обновлено в 07:16
Политика
В Госдуме рассказали о работе над проектами о регулировании интернета
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в обычном режиме работает над проектами сенатора Андрея Клишаса, касающимися регулирования интернета, заявил глава комитета Леонид Левин.
Обновлено в 11:33
Финансы
Сбербанк и ВТБ поднимают ставки по ипотеке
Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — повышают ставки по ипотечным кредитам на 0,6–1,5 процентных пункта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций, а также «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:23
Политика
Шарий решил подать в суд на Порошенко
Известный украинский блогер Анатолий Шарий заявил на своем канале в YouTube, что подаст в суд на президента Петра Порошенко.
Обновлено в 07:02
Гаджеты
Apple выпустит три новых модели iPhone в 2019 году
Американская компания Apple намерена представить осенью 2019 три новые модели смартфона iPhone.
Обновлено в 10:29
Экономика
Инфляция в 2018 году составила 4,3%
Росстат опубликовал официальные данные по инфляции за декабрь 2018 года.
Обновлено в 09:28
Авто
Ford Sollers проведет стратегическую оценку завода в Челнах
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Польше задержали топ-менеджера Huawei по подозрению в шпионаже
Сотрудники спецслужб Польши провели обыски в местных офисах Huawei, в телекоммуникационной компании Orange Polska, где работал задержанный гражданин Польши, а также в здании телекоммуникационного регулятора Польши.
Обновлено в 07:46
Путешествия
Немцы признались в неприязни к туристам из России и Великобритании
Обновлено в 06:57
Происшествия
Актер Прилучный избил жену, пишут СМИ
Актер Павел Прилучный избил жену Агату Муцениеце, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты
Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.
Обновлено в 04:34
Общество
Канал имени Москвы взыщет ущерб с виновника потопа в Тушинском тоннеле
Канал имени Москвы намерен взыскать все затраты на восстановление поврежденного участка с виновника подтопления Тушинского тоннеля.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Ульяновске совершил аварийную посадку самолет Ту-214
Обновлено в 06:20
Спорт
Мосгорсуд снова признал бобслеиста Зубкова олимпийским чемпионом
21 ноября 2018 года Мосгорсуд удовлетворил иск Зубкова о признании недействительным в России решения Спортивного арбитражного суда (CAS), восстановив спортсмена в статусе олимпийского чемпиона в РФ.
Обновлено в 10:04