Футбол
Форвард «Саутгемптона» Маноло Габбьядини прибыл в Италию для прохождения медосмотра, сообщает журналист Джанулка ди Марцио. Габбьядини готовится к переходу в генуэзскую «Сампдорию».
Sport24.ru02:53
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Экономика
Рубль назвали самой недооцененной валютой
В этом году аналитики пришли к выводу, что почти все мировые валюты недооценены по сравнению с долларом, а российский рубль — больше всех.
Обновлено вчера в 23:19
Общество
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
Обновлено в 00:33
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
Обновлено вчера в 17:20
Экономика
На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии
За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Хоккей
«Это не человек»: Овечкин продолжает покорять голевые рекорды НХЛ
Обновлено в 03:39
Путешествия
Немцы признались в неприязни к русским туристам
Больше половины жителей Германии заявили, что их раздражают туристы из России и Великобритании, пишет Die Welt со ссылкой на опрос онлайн-платформы ab-in-den-urlaub.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора.
Обновлено вчера в 13:12
Транспорт
ГИБДД обновила проект экзамена на права
ГИБДД опубликовала обновленную редакцию проекта постановления о проведении экзаменов на получение водительских прав.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
В США оценили российское оружие «четвертого измерения»
Обновлено в 02:19
Происшествия
Во Франции суд признал Павленского виновным в поджоге банка
Во Франции суд признал российского художника-акциониста Петра Павленского и его сожительницу Оксану Шалыгину виновными в поджоге здания Банка Франции, расположенного на площади Бастилии в Париже, передает RFI.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
МИД России: США посягают на суверенитет Венесуэлы
Политическая линия Вашингтона, направленная на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, является неприкрытым посягательством на суверенитет Венесуэлы, считают в МИД России.
Обновлено в 03:17
Космос
SpaceX подготовила ракету для суборбитального полета Starship
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его компания завершила установку ракеты-носителя для суборбитального полета многоразовой космической системы Starship.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Нарушившие границу самолеты с пассажирами предложили сбивать
Гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу России, разрешат сбивать.
Обновлено в 01:11
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп
Обновлено вчера в 06:05
Космос
Китайский аппарат прислал панорамные снимки обратной стороны Луны
Китайский космический аппарат "Чанъэ-4", который в начале января совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, прислал панорамные снимки поверхности естественного спутника Земли, сообщает Национальное космическое управление Китая (CNSA).
Обновлено в 03:07
Происшествия
На круизном лайнере в Карибском море застряли люди из-за вируса
Обновлено в 03:40
Политика
WP: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США
Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
На Бали двое россиян упали в ущелье
Обновлено в 03:03
Происшествия
Бывшему главе Nissan предъявили новые обвинения
Экс-главе автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону предъявлены новые обвинения.
Обновлено в 01:41
Общество
В правительстве исключили запрет на подарки для врачей и учителей
Замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов заявил «РИА Новости», что ограничения по подаркам, которые хотят ввести для должностных лиц, не коснутся врачей и учителей.
Обновлено в 02:16
Общество
Продукты с заменителями молочных жиров начнут открыто маркировать
Производители молокосодержащей продукции с добавлением растительных жиров будут "открыто" маркировать упаковки с 11 января, сообщается на сайте Роскачества.
Обновлено вчера в 20:03
Авто
Ford может закрыть российские заводы
Вполне возможно, что предприятия будут закрыты. Тогда в России останется лишь один завод «Форд» - в Елабуге, где собираются фургоны Transit.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
Обвиняемый в убийстве фигуриста Тена попросил прощения в суде
По версии обвинения, Кудайбергенов снял зеркала с автомашины Тена, его застиг вернувшийся спортсмен.
Обновлено в 00:37
Финансы
Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов 10 января рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 02:02
Космос
ТАСС узнал о начале разработки концепции лунного корабля «Союз»
Обновлено вчера в 18:21
Политика
США проверяют побывавших на инаугурации Трампа украинцев
Власти США проводят проверку десятков украинских политиков и бизнесменов, присутствовавших на церемонии инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2017.
Обновлено в 02:59
Общество
«Росконтроль» выявил опасные торты «Наполеон»
Обновлено в 00:00
Наука
Найден способ значительно продлить жизнь
Ученые выяснили, что этим способом ингибируется синтез белка, называемого фактором митохондриального деления (MFF).
Обновлено вчера в 23:05
Общество
На Украине вступил в силу закон, обязывающий получать согласие на секс
Как пишет «ФедералПресс», изменения произошли в Уголовном кодексе, статьи значительно расширяют трактовку понятий «изнасилование» и «сексуальное насилие».
Обновлено в 00:49