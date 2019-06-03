Происшествия
ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбеКоммерсантъ 06:54
Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ". Проходившую в демонстрационном зале универмага дискуссию представителей крупнейших издательств и книжных интернет-магазинов в рамках фестиваля "Красная площадь" прервали на половине.
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с чего всё началось
Посетителей Красной площади и ГУМа в центре Москвы эвакуируют в рамках учений экстренных служб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС07:19
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