Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбеКоммерсантъ 06:54

Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ". Проходившую в демонстрационном зале универмага дискуссию представителей крупнейших издательств и книжных интернет-магазинов в рамках фестиваля "Красная площадь" прервали на половине.
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с чего всё началось

В Москве посетителей ГУМа и Красной площади эвакуировали из-за учений

Посетителей Красной площади и ГУМа в центре Москвы эвакуируют в рамках учений экстренных служб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС07:19

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В Москве эвакуировали посетителей ГУМа

РИА Новости07:43

Посетителей ГУМ и Красной площади в Москве эвакуировали из-за учений

Вечерняя Москва07:28

Посетителей эвакуировали из ГУМа

Москва 2407:17

В Москве посетителей ГУМа и Красной площади эвакуировали из-за учений

ТАСС07:19

Полиция и спасатели не получали информацию об угрозе взрыва в ГУМе на Красной площади

Агентство Москва07:16

Красная площадь снова открыта после эвакуации

Коммерсантъ07:56

В Москве эвакуировали ГУМ из-за сообщения о минировании Красной площади

Говорит Москва07:10
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Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Политика

МВД РФ: Тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством

Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.
Обновлено в 13:08
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Политика

Матвиенко назвала Крым одним из духовных центров России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что крымский регион по праву является одним из духовных центров России.
Обновлено в 11:35
Наука

Физики узнали, как «спасти» кота Шредингера

Физики из Йельского университета задались вопросом, как "суперпозиция" живого и мертвого кота совершает так называемый квантовый переход и становится одним из двух "классических" состояний.
Обновлено в 13:50
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено в 06:11
Политика

Мэр Харькова призвал покаяться и начать переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что Киеву нужно начать прямые переговоры с Москвой.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52
Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Культура

BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
Обновлено в 13:28
Политика

Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе

Речь идет о планах по захвату российского полуострова.
Обновлено в 14:19
Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Обновлено в 05:29
Наука

Представлено первое аэротакси, работающее на водороде

Компания Alaka'i Technologies представила летательный аппарат на водородных топливных элементах.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Госдеп призвал Пекин обнародовать число жертв событий на площади Тяньаньмэнь

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти КНР обнародовать данные о числе погибших в ходе подавления акции протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года.
Обновлено в 13:55
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Транспорт

Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.
Обновлено в 10:44
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Обновлено в 07:32
Футбол

Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на замену

Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило.
Обновлено в 11:32
Общество

ВЦИОМ узнал о мечте трети россиян поучаствовать в отборе в космонавты

Более трети опрошенных ВЦИОМом россиян (38%) хотели бы принять участие в конкурсе по отбору кандидатов в космонавты при соответствии необходимым требованиям к здоровью, возрасту и профессиональным компетенциям, следует из данных исследования.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре

Известная российская пара Алла Пугачева и Максим Галкин строят особняк на Кипре.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Мужчину с молотком задержали прихожане лондонской мечети

В лондонской мечети посетители задержали мужчину с молотком после того, как он попытался наброситься на людей, праздновавших рано утром Рамадан, сообщает Sky News.
Обновлено в 07:31
Политика

Лужков предложил способ обеспечить Крым водой из Днепра

Экс-мэр Москвы уверен, что подавать до 5 куб. км воды в год из Дона в Крым можно несколькими способами: по трубопроводу на дне или берегу Азовского моря, либо "с предварительной передачей воды из р. Дон в бассейн Кубани, а затем в Крым".
Обновлено в 06:28
Общество

Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

Обновлено в 03:42
Происшествия

СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:34
Энергетика

Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефть

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что Москва договорилась со всеми основными контрагентами о принципах компенсации ущерба из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба", передает ТАСС.
Обновлено в 11:28
Гаджеты

Samsung анонсировал новые ноутбуки Notebook 7 и Notebook 7 Force

Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

При крушении вертолёта в США погибли три человека

В результате крушения вертолёта в американском штате Арканзас погибли три человека, один пострадал.
Обновлено в 12:55
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