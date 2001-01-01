Экономика

ГТЛК приняла тяжеловзвешенное решениеКоммерсантъ вчера в 18:17

В группе ИСТ от комментариев воздержались, но подтвердили, что период эксклюзивности по сделке с ПТК истек. В Brunswick от комментариев отказались.
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ГТЛК приняла тяжеловзвешенное решение

Коммерсантъвчера в 18:17
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Красноярский предприниматель Максим Куликов бросил вызов американскому предпринимателю, изобретателю и инвестору Илону Маску.
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Роскачество составило список проблем в отрасли и рекомендаций для клиентов такси.
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Самый дешевый билет на концерт звезды, как сообщает Teleprogramma.pro, можно сейчас купить за 240 тысяч рублей.
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Происшествия

В Туле столкнулись боевая машина десанта и внедорожник

Как сообщают очевидцы аварии, происшествие случилось на ул. Октябрьской. Сначала свидетели подумали, что это танк.
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Политика

МВД предложило лишить наркозависимых права управлять автомобилем

В МВД рассматривается идея лишить наркозависимых граждан права управлять автомобилем и работать на опасных производствах, заявил статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.
Обновлено в 04:56
Политика

В Британии проголосовали за определение Brexit парламентом

Среди вариантов, по данным средств массовой информации, есть проведение еще одного всеобщего голосования, отмена "Брекзита", выход из Европейского союза без соглашения, а также сохранение членства Великобритании в Таможенном союзе Евросоюза и сохранение присутствия на едином рынке Европы.
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Обновлено в 03:12
Хоккей

Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом

Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
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МРК «Орехово-Зуево» отправился в первый дальний поход

Обновлено в 04:22
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На третьей позиции находится действующий президент страны Пётр Порошенко — его поддерживают 16,4%, свидетельствуют данные, размещённые на сайте Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 10:34
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BMW тестирует электрокары за Полярным кругом

Все электрокары находятся на этапе предсерийного тестирования, а это значит, что на рынок первым попадет BMW iX3 уже в начале 2020 года, а собираться начет на заводе в Китае.
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В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок

Обновлено вчера в 12:51
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Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов

Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
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Армия и оружие

Пентагон подтвердил залповый пуск противоракет над Тихим океаном

Пентагон подтвердил, что американские военные успешно испытали две противоракеты над Тихим океаном, сообщает пресс-служба американского ведомства.
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В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
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Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
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Группа инвесторов, совместно реализующих инвестиционные проекты и управляющих компаниями и предприятиями, работающими в различных отраслях российской экономики. Штаб-квартира - в Москве. В 2013 году на основе части активов, сформированных в Группе "ИСТ", была создана холдинговая компания ICT Holding Ltd, зарегистрированная на Кипре, управляющаяся независимым менеджментом и реализующая самостоятельную инвестиционную стратегию.
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