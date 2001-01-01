Экономика
ГТЛК приняла тяжеловзвешенное решениеКоммерсантъ вчера в 18:17
В группе ИСТ от комментариев воздержались, но подтвердили, что период эксклюзивности по сделке с ПТК истек. В Brunswick от комментариев отказались.
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Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Савченко призвала украинцев не голосовать за «старых политиков»
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook призвала украинцев не голосовать на президентских выборах за «старых политиков».
Обновлено в 03:54
Политика
Жители Ингушетии вышли на митинг против изменения закона о референдуме
В ингушском городе Магас 26 марта жители вышли на митинг против принятия поправок в региональный закон о референдуме.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 03:30
Кино
Гетеросексуальную версию «Богемской рапсодии» показали в КНР
Обновлено вчера в 13:19
Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина
Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.
Обновлено в 04:39
Транспорт
Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей
Обновлено в 03:04
Политика
Эксперты: Новые губернаторы возглавили рейтинги популярности
Губернаторы, которые были избраны в 2016-2018 годах, возглавили рейтинги популярности.
Обновлено в 05:30
Футбол
«Уфа» может уволить тренера Кириченко
Дмитрий Кириченко может лишиться должности главного тренера "Уфы".
Обновлено в 03:12
Космос
Красноярский Илон Маск решил развивать космический туризм
Красноярский предприниматель Максим Куликов бросил вызов американскому предпринимателю, изобретателю и инвестору Илону Маску.
Обновлено в 01:44
Транспорт
Роскачество дало рекомендации по выбору такси
Роскачество составило список проблем в отрасли и рекомендаций для клиентов такси.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Стоимость билетов на концерт Пугачевой превысила 200 тысяч рублей
Самый дешевый билет на концерт звезды, как сообщает Teleprogramma.pro, можно сейчас купить за 240 тысяч рублей.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Туле столкнулись боевая машина десанта и внедорожник
Как сообщают очевидцы аварии, происшествие случилось на ул. Октябрьской. Сначала свидетели подумали, что это танк.
Обновлено в 04:02
Политика
МВД предложило лишить наркозависимых права управлять автомобилем
В МВД рассматривается идея лишить наркозависимых граждан права управлять автомобилем и работать на опасных производствах, заявил статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.
Обновлено в 04:56
Политика
В Британии проголосовали за определение Brexit парламентом
Среди вариантов, по данным средств массовой информации, есть проведение еще одного всеобщего голосования, отмена "Брекзита", выход из Европейского союза без соглашения, а также сохранение членства Великобритании в Таможенном союзе Евросоюза и сохранение присутствия на едином рынке Европы.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
МРК «Орехово-Зуево» отправился в первый дальний поход
Обновлено в 04:22
Политика
Тимошенко опередила Порошенко в предвыборном рейтинге
На третьей позиции находится действующий президент страны Пётр Порошенко — его поддерживают 16,4%, свидетельствуют данные, размещённые на сайте Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 10:34
Авто
BMW тестирует электрокары за Полярным кругом
Все электрокары находятся на этапе предсерийного тестирования, а это значит, что на рынок первым попадет BMW iX3 уже в начале 2020 года, а собираться начет на заводе в Китае.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок
Обновлено вчера в 12:51
Экономика
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие
Пентагон подтвердил залповый пуск противоракет над Тихим океаном
Пентагон подтвердил, что американские военные успешно испытали две противоракеты над Тихим океаном, сообщает пресс-служба американского ведомства.
Обновлено вчера в 21:24
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19