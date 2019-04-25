Политика
ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью КолумбииRT на русском 06:09
США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма. Об этом рассказал глава ГУ Генштаба ВС России вице-адмирал Игорь Костюков.
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Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины
Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, переведена из реанимации в обычную палату, врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Обновлено в 04:29
Кино
Вышел новый трейлер «Люди в черном: Интернэшнл»
В YouTube опубликован трейлер фильма Ф. Гэри Грея «Люди в черном: Интернэшнл». Премьера фантастического боевика в России состоится 12 июня.
Обновлено в 06:14
Политика
Медведев дал ряд поручений по семьям с детьми
Минфин, Минтруд, Минстрой и Минюст премьер обязал представить изменения в законодательство для оказания помощи получившим ипотеку семьям в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 тысяч рублей в счет погашения кредита в случае рождения в таких семьях после 1 января 2019 года третьего или последующих детей.
Обновлено в 07:50
Общество
ВЦИОМ: 86% россиян считают себя счастливыми
Многие жители страны считают себя счастливыми в том числе в связи с наличием семьи (33%), хорошей работы (17%), жилищных условий (9%).
Обновлено в 06:38
Политика
Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики Порошенко
Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, заявил, что это полный провал политики президента Петра Порошенко, новые власти не могут этого не понимать.
Обновлено в 06:13
Политика
Названы сроки устранения проблем с качеством российской нефти
Представитель вице-премьера России Дмитрия Козака Илья Джус прокомментировал проблемы с качеством российской нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 05:53
Финансы
НБУ снизил учетную ставку до 17,5%
Нацбанк Украины снизил учетную ставку с 18% до 17,5% годовых, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:52
Политика
Госдеп обвинил Путина в провокации в Донбассе
В Госдепартаменте США осудили указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения жителями Донбасса российского гражданства.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Рада приняла закон об украинском языке
Документ поддержали 278 депутатов. Известно, что закон делает украинский единственным государственным языком в стране.
Обновлено в 04:12
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд по предпродаже билетов в России
Заключительная часть «Мстителей» установила новый рекорд, на этот раз фильм показал самый высокий результат по предпродажам билетов.
Обновлено в 06:59
Спорт
Российский фигурист выполнил пятерной тулуп
Обновлено в 03:16
Политика
Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:19
Здоровье
Минздрав назвал количество россиян с сердечной недостаточностью
Главный специалист Минздрава России по хирургии Амиран Ревишвили заявил, что в России около восьми миллионов человек страдают сердечной недостаточностью.
Обновлено в 06:29
Музыка
Сергей Соседов возмущен предложением почтить память Юлии Началовой
Сергей Соседов возмущен предложением почтить память покойной Юлии Началовой на фестивале «Славянский базар».
Обновлено в 07:21
Происшествия
МВД России пресекло деятельность нелегальных продавцов черной икры
Полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность ОПГ, которая незаконно добыла 120 кг черной икры.
Обновлено в 07:51
Космос
Роскосмос опубликовал характеристики новой ракеты
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел выступление в центре «Космонавтики и авиации» перед делегацией с других стран, в котором рассказал об основных характеристиках ракет, предназначенных для полетов на луну.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП
Очередное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском районном суде Москвы 25 апреля началось с задержкой более чем в полчаса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Министр обороны КНДР призвал США выполнять достигнутые договорённости
«США следует, прислушиваясь к устремлениям и требованиям человечества достичь мира, процветания и развития, добросовестно выполнять договорённости, прописанные в совместном заявлении от 12 июня», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 07:07
Авто
УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки»
Обновлено в 04:16
Авто
Новое поколение кроссовера Toyota Rush выйдет на крупнейший рынок
Продажи новой генерации популярного Toyota Rush стартовали в 2017 году, однако и на сегодняшний день автомобиль пользуется ажиотажным спросом в странах Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Cуд отправил на принудительное лечение участника акции против пенсионной реформы в Москве
Тверской районный суд Москвы постановил направить на принудительное лечение в стационар Виктора Федосеева, которого обвиняли в нападении на полицейского на акции против пенсионной реформы 9 сентября.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Обновлено в 06:13
Общество
Актриса Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты
Начиная с 1990 года, журнал People ежегодно составляет список 50 самых красивых людей мира.
Обновлено в 02:30
Общество
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Обновлено в 07:12
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено в 02:37
Финансы
Убыток Центробанка за год составил около 435 млрд рублей
Размер убытков Центробанка за 2017 года составил примерно такую же сумму - 435,3 млрд рублей - в связи с уменьшением процентных доходов на фоне снижения ставок, а также из-за роста процентных расходов на фоне структурного профицита ликвидности.
Обновлено в 07:21
Здоровье
Скворцова: средняя зарплата врачей выросла на 120%
Зарплата младшего персонала выросла на 227%, до 34,3 тыс. рублей, - сообщила глава Минздрава.
Обновлено в 06:30