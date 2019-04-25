Политика
ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью КолумбииRT на русском 06:09
США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма. Об этом рассказал глава ГУ Генштаба ВС России вице-адмирал Игорь Костюков.
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Общество
Медведев поручил министрам погасить долги по зарплатам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министрам проанализировать ситуацию с выплатой зарплат в подведомственных учреждениях и принять меры к немедленному погашению долгов.
Обновлено в 07:16
Здоровье
В больнице святого Владимира построят новый инфекционный корпус
В Детской городской клинической больнице святого Владимира построят новый инфекционный корпус.
Обновлено в 07:47
Футбол
Bild: Зидан хочет видеть Санчо в «Реале»
Видеть 19-летнего хавбека в мадридской команде хочет главный тренер Зинедин Зидан, сообщает Marca со ссылкой на Bild.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено в 11:52
Наука
Учеными разработан первый самоуправляемый робот-хирург
Разработан специалистами уникальный самоуправляемый робот-хирург, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт
Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Свердловской области на подростка обрушилась кровля здания
Подросток доставлен в больницу города Первоуральск в Свердловской области после обрушения на него балки перекрытия кровли заброшенного здания, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 13:24
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию, в ходе которой сорвали с себя погоны и возложили их к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову.
Обновлено в 07:54
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко планирует предложить "Газпрому" новое транзитное соглашение.
Обновлено в 11:46
Гаджеты
IPhone XR – самый популярный смартфон Apple в США
По данным исследований CIRP, на долю iPhone Xr пришлось 38% всех продаж Apple в США за первые три месяца текущего года.
Обновлено в 06:06
Экономика
Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК
Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено в 10:45
Общество
Четыре работы вышли во второй этап конкурса на проект благоустройства набережной реки Вологды
Из восьми поступивших проектов в следующий тур вышли четыре.
Обновлено в 11:00
Экономика
Жители сел Татарстана смогут снимать наличные в кассах магазинов
Банк "Ак Барс" и магазины-партнеры не взимают с держателей карт комиссию за снятие наличных.
Обновлено в 10:37
Кино
Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой
Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.
Обновлено в 11:57
Общество
Срок перехода на цифровое телевидение продлили до 14 октября
Обновлено в 06:52
Космос
Что станет с Землей, если на месте Солнца образуется черная дыра
Трансформация в черную дыру возможна в случае с очень массивными светилами, в число которых наше Солнце не входит.
Обновлено в 07:58
Экономика
ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Политика
В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина
Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Технологии
Walmart экспериментирует с ИИ для мониторинга магазинов в реальном времени
Walmart, который сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Amazon и других интернет-магазинов, экспериментирует с оцифровкой своих физических магазинов, чтобы управлять ими более эффективно, контролировать расходы и делать покупки более приятными.
Обновлено в 09:40
Политика
Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью
Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Здоровье
В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире
Порядка 169 миллионов детей в мире не были привиты вакциной от кори с 2010 по 2017 годы, что привело к нынешним вспышкам заболевания в различных странах, сообщает в четверг Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Обновлено в 12:07
Происшествия
У младенца в мозге выросли зубы
Обновлено в 06:18
Наука
Ученые навели порядок в базе данных противовирусных соединений
Российские химики начали работать с одной из общедоступных химико-биологических баз данных и выяснили, что требуется затратить очень много времени и сил, чтобы обнаружить необходимую для поиска новых противовирусных лекарств информацию о соединениях, обладающих биологической активностью.
Обновлено в 06:03
Космос
Ступень Atlas 5 взорвалась на орбите
Обновлено в 09:59