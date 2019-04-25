Политика

ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью КолумбииRT на русском 06:09

США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма. Об этом рассказал глава ГУ Генштаба ВС России вице-адмирал Игорь Костюков.
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ГРУ: США имеют несколько вариантов переворота в Венесуэле

Российская газета07:28

Российский Генштаб заявил об отказе Лондона вернуть Мадуро 80 т золота

РБК07:17

Назван объем застрявшего в британских банках золота Венесуэлы

Известия06:39

ГРУ Генштаба: США разрабатывают разные варианты переворота в Венесуэле

ТК Звезда07:01

В ГРУ заявили, что США осуществляют экономическое удушение Венесуэлы

ТАСС06:29

ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии

RT на русском06:09

Британские банки не возвращают Венесуэле 80 тонн золота, сообщило ГРУ

РИА Новости06:16
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Общество

Медведев поручил министрам погасить долги по зарплатам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министрам проанализировать ситуацию с выплатой зарплат в подведомственных учреждениях и принять меры к немедленному погашению долгов.
Обновлено в 07:16
Здоровье

В больнице святого Владимира построят новый инфекционный корпус

В Детской городской клинической больнице святого Владимира построят новый инфекционный корпус.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В Москве возле Рижского вокзала загорелось двухэтажное здание

Обновлено в 12:58
Футбол

Bild: Зидан хочет видеть Санчо в «Реале»

Видеть 19-летнего хавбека в мадридской команде хочет главный тренер Зинедин Зидан, сообщает Marca со ссылкой на Bild.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено в 11:52
Наука

Учеными разработан первый самоуправляемый робот-хирург

Разработан специалистами уникальный самоуправляемый робот-хирург, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт

Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Происшествия

В Свердловской области на подростка обрушилась кровля здания

Подросток доставлен в больницу города Первоуральск в Свердловской области после обрушения на него балки перекрытия кровли заброшенного здания, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 13:24
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию, в ходе которой сорвали с себя погоны и возложили их к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову.
Обновлено в 07:54
Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко планирует предложить "Газпрому" новое транзитное соглашение.
Обновлено в 11:46
Гаджеты

IPhone XR – самый популярный смартфон Apple в США

По данным исследований CIRP, на долю iPhone Xr пришлось 38% всех продаж Apple в США за первые три месяца текущего года.
Обновлено в 06:06
Экономика

Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК

Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

Обновлено в 10:45
Общество

Четыре работы вышли во второй этап конкурса на проект благоустройства набережной реки Вологды

Из восьми поступивших проектов в следующий тур вышли четыре.
Обновлено в 11:00
Экономика

Жители сел Татарстана смогут снимать наличные в кассах магазинов

Банк "Ак Барс" и магазины-партнеры не взимают с держателей карт комиссию за снятие наличных.
Обновлено в 10:37
Кино

Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой

Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Нурмагомедов отреагировал на смерть отца бойца MMA от рук полицейских

Обновлено в 03:52
Общество

Срок перехода на цифровое телевидение продлили до 14 октября

Обновлено в 06:52
Космос

Что станет с Землей, если на месте Солнца образуется черная дыра

Трансформация в черную дыру возможна в случае с очень массивными светилами, в число которых наше Солнце не входит.
Обновлено в 07:58
Экономика

ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей

Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Кино

Роскомнадзор блокирует сайты с пиратскими копиями «Игры престолов»

Обновлено в 06:38
Политика

В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина

Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Технологии

Walmart экспериментирует с ИИ для мониторинга магазинов в реальном времени

Walmart, который сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Amazon и других интернет-магазинов, экспериментирует с оцифровкой своих физических магазинов, чтобы управлять ими более эффективно, контролировать расходы и делать покупки более приятными.
Обновлено в 09:40
Политика

Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью

Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Здоровье

В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире

Порядка 169 миллионов детей в мире не были привиты вакциной от кори с 2010 по 2017 годы, что привело к нынешним вспышкам заболевания в различных странах, сообщает в четверг Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Обновлено в 12:07
Происшествия

У младенца в мозге выросли зубы

Обновлено в 06:18
Наука

Ученые навели порядок в базе данных противовирусных соединений

Российские химики начали работать с одной из общедоступных химико-биологических баз данных и выяснили, что требуется затратить очень много времени и сил, чтобы обнаружить необходимую для поиска новых противовирусных лекарств информацию о соединениях, обладающих биологической активностью.
Обновлено в 06:03
Космос

Ступень Atlas 5 взорвалась на орбите

Обновлено в 09:59
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