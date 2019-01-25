Политика
ГП разрешила пяти бизнесменам из «списка Титова» вернуться в РоссиюРИА Новости 02:00
Генпрокуратура сняла ограничения на возвращение в Россию для пяти предпринимателей из "списка Титова", сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.
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с чего всё началось
Омбудсмен предлагал прокурорам дать гарантии фигурантам списка Титова для их возвращения в Россию и участия в следственных действиях. Об ответе Гриня РБК сообщили в пресс-службе Титова, информацию подтвердил источник, близкий к Генпрокуратуре.РБКвчера в 16:00
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