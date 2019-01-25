ГП разрешила пяти бизнесменам из «списка Титова» вернуться в РоссиюРИА Новости 02:00

Омбудсмен предлагал прокурорам дать гарантии фигурантам списка Титова для их возвращения в Россию и участия в следственных действиях. Об ответе Гриня РБК сообщили в пресс-службе Титова, информацию подтвердил источник, близкий к Генпрокуратуре.

с чего всё началось

Генпрокуратура сняла ограничения на возвращение в Россию для пяти предпринимателей из "списка Титова", сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.

ГП разрешила пяти бизнесменам из «списка Титова» вернуться в Россию

Политика Политика Мадуро объявил о закрытии посольства Венесуэлы в США Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил закрыть венесуэльское посольство и все консульства страны в США.

Политика Политика В Киеве заявили о неизбежности договора с Россией на транзит газа России придется подписать контракт с Киевом на транзит газа в Европу, так как остается необходимость обеспечивать поставки до строительства газопровода «Северный поток-2».

Политика Политика В Белом доме готовятся объявить чрезвычайное положение в США Аппарат Белого дома готовит для президента США Дональда Трампа проект декларации об объявлении режима чрезвычайного положения, во время которого американский лидер сможет обязать государство заплатить за стену на границе с Мексикой.

Политика Политика В Раде пригрозили «вернуть» Кавказ и Кубань силой Депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что Украине придется "вернуть" Кубань и Кавказ силой. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Политика Кадыров вступился за российскую журналистку Скабееву

Политика Политика США передали России письмо с требованиями по соблюдению ДРСМД Госсекретарь США Майкл Помпео заявил 4 декабря по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора.

Политика Политика Сорос назвал Си Цзиньпина врагом «открытого общества» Американский миллиардер Джордж Сорос назвал председателя КНР Си Цзиньпина самым опасным врагом «открытого общества» во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Политика Политика Стрелку часов судного дня оставили в двух минутах от конца света Символические часы судного дня, которые отражают представление сотрудников журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» о неизбежности ядерной войны, оставлены в двух минуты до полуночи.

Политика Политика Сенатор США призвал ускорить введение новых санкций против России Американский сенатор Боб Менендес направил письмо госсекретарю Майку Помпео с просьбой ускорить введение санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери и «использованием химического оружия».

Политика Политика В Госдуме предложили установить в домах датчики утечки газа В ближайшие три-пять лет в жилых многоквартирных домах России, где используется газовое оборудование, в обязательном порядке следует установить датчики утечки газа.

Политика Политика Суд на Украине заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины».

Политика Политика В Киеве снесли памятник Суворову Памятник русскому полководцу Александру Суворову демонтировали в Киеве в рамках декоммунизации в четверг, 24 января, сообщил глава украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович на странице в Facebook.

Политика Политика Украинский гость Давоса «отличился», набрав бесплатных шапок

Армия и оружие Армия и оружие В США назвали стоимость содержания ядерного арсенала до 2028 года По меньшей мере $494 млрд потребуется американским властям на поддержание и модернизацию ядерного арсенала США до 2028 года, говорится в докладе бюджетного отдела парламента страны.