ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетяхРИА Новости 13:07

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес ряд сообщений в социальных сетях о взрыве на оборонном заводе в Дзержинске в реестр запрещенной в РФ информации, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

с чего всё началось

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях о ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, ссылки на эти сообщения должны быть незамедлительно удалены, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетях

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