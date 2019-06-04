Происшествия
Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковымиLenta.ru 12:28
Ранее об общественной опасности некоторых постов о взрывах в Дзержинске заявил член Общественной палаты Александр Малькевич. Он направил в Генеральную прокуратуру пакет сообщений, содержащих, по его мнению, недостоверную информацию о серии взрывов в городе.
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с чего всё началось
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес ряд сообщений в социальных сетях о взрыве на оборонном заводе в Дзержинске в реестр запрещенной в РФ информации, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.Интерфакс11:34
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Несколько постов в соцсетях о взрывах в Дзержинске внесли в реестр запрещённой в России информации
Нижегородская Правда13:38
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