Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковымиLenta.ru 12:28

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес ряд сообщений в социальных сетях о взрыве на оборонном заводе в Дзержинске в реестр запрещенной в РФ информации, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

с чего всё началось

Ранее об общественной опасности некоторых постов о взрывах в Дзержинске заявил член Общественной палаты Александр Малькевич. Он направил в Генеральную прокуратуру пакет сообщений, содержащих, по его мнению, недостоверную информацию о серии взрывов в городе.

Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми

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