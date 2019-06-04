Происшествия

Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковымиLenta.ru 12:28

Ранее об общественной опасности некоторых постов о взрывах в Дзержинске заявил член Общественной палаты Александр Малькевич. Он направил в Генеральную прокуратуру пакет сообщений, содержащих, по его мнению, недостоверную информацию о серии взрывов в городе.
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с чего всё началось

Несколько постов о взрывах в Дзержинске в соцсетях признаны фейк-ньюс

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес ряд сообщений в социальных сетях о взрыве на оборонном заводе в Дзержинске в реестр запрещенной в РФ информации, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Интерфакс11:34

Подробнее о событии

Роскомнадзор требует удалить в соцсетях фейки о взрывах в Дзержинске

ТАСС13:14

Несколько постов в соцсетях о взрывах в Дзержинске внесли в реестр запрещённой в России информации

Нижегородская Правда13:38

Часть постов в соцсетях о взрывах в Дзержинске попали под закон о фейках

РБК12:32

Генпрокуратура признала фейковыми ряд сообщений в соцсетях о взрывах в Дзержинске

Новая газета11:43

Несколько постов о взрывах в Дзержинске в соцсетях признаны фейк-ньюс

Интерфакс11:34

ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетях

РИА Новости13:07

Роскомнадзор признал несколько постов о взрывах в Дзержинске запрещёнными

Говорит Москва11:56
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Происшествия

На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты

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Взрывы на оборонном заводе в ДзержинскеБольше новостей по теме
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