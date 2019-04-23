ГП пока не планирует проверять Минкультуры по обращению Счетной палатыРИА Новости вчера в 20:27

Ранее Счетная палата проверила, как министерство культуры использовало бюджетные деньги на сохранение исторического наследия в 2016-2018 годах. По мнению СП, Минкультуры отнеслось к этому формально, на всех этапах реализации инвестпроектов были выявлены недостатки и нарушения законодательства.

ГП пока не планирует проверять Минкультуры по обращению Счетной палаты

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