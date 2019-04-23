Экономика

ГП пока не планирует проверять Минкультуры по обращению Счетной палатыРИА Новости вчера в 20:27

Ранее Счетная палата проверила, как министерство культуры использовало бюджетные деньги на сохранение исторического наследия в 2016-2018 годах. По мнению СП, Минкультуры отнеслось к этому формально, на всех этапах реализации инвестпроектов были выявлены недостатки и нарушения законодательства.
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Генпрокуратура не планирует проверять Минкульт

Евразия Daily03:56

Генпрокуратура пока не будет проверять Министерство культуры по обращению Счетной палаты

Эхо Москвывчера в 22:21

ГП пока не планирует проверять Минкультуры по обращению Счетной палаты

РИА Новостивчера в 20:27

Генпрокуратура пока не планирует проверять Минкульт по обращению Счетной палаты

Коммерсантъвчера в 20:59
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Политика

В РЖД рассказали о сроках создания ВСМ Москва-Петербург

Обновлено в 02:00
Футбол

Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатов

Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

СК возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье

СК РФ возбудил уголовные дела по фактам халатности в Забайкалье, повлекшей уничтожение имущества и причинение вреда здоровью из-за масштабных пожаров, сообщает СК РФ.
Обновлено в 03:13
Экономика

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:46
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Гаджеты

Samsung официально откладывает запуск Galaxy Fold

Samsung выпустил официальное заявление, в котором говорится, что компания «задержит выпуск» Galaxy Fold после того, как сломанные смартфоны обозревателей показали, что устройство нуждается в «дальнейших улучшениях».
Обновлено вчера в 23:30
Кино

Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»

Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

Мужчина получил пожизненное за убийство 3 человек в Карпинске

Обновлено в 04:07
Футбол

Тренера женской сборной Эквадора обвинили в домогательствах

Обновлено в 03:55
ЖКХ

Опубликован график отключения горячей воды в Москве

По данным основного поставщика горячего водоснабжения Москвы, отключение горячей воды начнется с 13 мая, отключать будут на 10 рабочих дней.
Обновлено вчера в 09:58
Хоккей

Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни

Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Садальский раскритиковал «намозолившего глаза» Галкина

Садальский опубликовал рейтинг передач, ведущим которых является Галкин, и сделал вывод, что «намозолившего глаза Максима» никто давно уже смотреть не хочет.
Обновлено в 03:01
Политика

Украинский премьер решил покинуть партию Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинет «Блок Петра Порошенко» (БПП) и примет участие в очередных парламентских выборах с собственной политической силой.
Обновлено в 02:56
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

Если дачная теплица имеет капитальный фундамент, а ее перемещение без повреждения всей конструкции невозможно, такая постройка относится к недвижимости.
Обновлено в 04:22
Политика

Украинский судья подал иск против Порошенко

Иск в отношении действующего президента Украины Петра Порошенко подан судьей Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 04:38
Политика

Немецкий министр хочет привлечь Россию к «защите мировых благ»

Министр экономического развития ФРГ приедет в Москву, чтобы привлечь РФ в качестве партнера в различных сферах международного сотрудничества Министр экономического развития Германии Герхард Мюллер считает, что Россия играет одну из главных ролей в вопросе "защиты мировых благ".
Обновлено вчера в 20:52
Политика

В КНДР подтвердили визит Ким Чен Ына в Россию

Обновлено вчера в 19:56
Энергетика

Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%

Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Суд США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог

Федеральный апелляционный суд США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Израильский журналист обвинил русскую водку в поражении Порошенко

Израильский журналист Аншель Пфеффер в своей статье для издания Haaretz заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел неудачу на выборах отчасти из-за того, что на Украину был запрещен ввоз российской водки.
Обновлено в 01:09
Происшествия

СК допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве Анны Политковской

Обновлено в 03:48
Транспорт

Власти Подмосковья потратят 22 млрд рублей на ремонт дорог в 2019 году

Общая стоимость проведения ремонтных работ дорожного покрытия в Подмосковье в текущем году составит 22 млрд рублей, в план ремонта дополнительно были включены территории медучреждений, автовокзалов, а также дороги к садовым некоммерческим товариществам (СНТ).
Обновлено в 04:30
Авто

Названы самые надежные моторы кроссоверов с пробегом более 150 тыс. км

Эксперты портала NJCar составили ТОП-5 самых надежных моторов на кроссоверах с пробегом более 150 тыс. километров.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Политика

Губернатор Закарпатской области Украины подал заявление об отставке

Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 04:27
Финансы

Рубль растет на открытии торгов

Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:16
Общество

Центр Севастополя остался без электричества

В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
Транспорт

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

Обновлено в 04:36
Футбол

Легенда «Ливерпуля» возглавил австралийский клуб

Легенда английского "Ливерпуля" Робби Фаулер возглавил австралийский "Брисбейн Роар", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:53
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