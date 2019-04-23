Экономика
ГП пока не планирует проверять Минкультуры по обращению Счетной палатыРИА Новости вчера в 20:27
Ранее Счетная палата проверила, как министерство культуры использовало бюджетные деньги на сохранение исторического наследия в 2016-2018 годах. По мнению СП, Минкультуры отнеслось к этому формально, на всех этапах реализации инвестпроектов были выявлены недостатки и нарушения законодательства.
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Генпрокуратура пока не будет проверять Министерство культуры по обращению Счетной палаты
Эхо Москвывчера в 22:21
Генпрокуратура пока не планирует проверять Минкульт по обращению Счетной палаты
Коммерсантъвчера в 20:59
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