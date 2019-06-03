Происшествия

ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублейРоссийская газета 05:30

Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
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