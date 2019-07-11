Политика

ГП России признала нежелательной НПО «Всемирный конгресс украинцев»RT на русском 17:07

«По результатам изучения поступивших материалов 11 июля 2019 года в Генпрокуратуре России принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — говорится в тексте.
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«Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении
 на сайте ведомства.
РБК12:45

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В России признали нежелательной работу НПО «Всемирный конгресс украинцев»

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Генпрокуратура РФ признала нежелательной канадскую НПО «Всемирный конгресс украинцев»

ТАСС11:34
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
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Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
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Через несколько минут, в 20:00 по московскому времени, начнутся четыре трансляции мультиплеерного матча свежей Call of Duty: Modern Warfare в режиме «Перестрелка» (Gunfight), где четыре стримера будут сражаться между собой в битве «два на два».
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«Среди крупнейших сетей никто не предлагает бесплатные пакеты»

Если добавить к пакетам на кассе другую пластиковую упаковку, например пакеты, в которые производителями фасуется товар и на что ритейлеры повлиять не могут, то мы получим показатель до 5 млн тонн пластиковых отходов в год.
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Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Группа Metallica выпустит детскую книжку

Рок-группа Metallica выпускает свою биографию в формате детской книжки, сообщает «Российская газета».
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Кустурица назвал главный аргумент русской культуры

Сербский режиссер Эмир Кустурица считает русских композиторов лучшими в мире.
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Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
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Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

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Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
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Происшествия

В Норвегии заявили об утечке радиации с затонувшей АПЛ «Комсомолец»

АПЛ К-278 «Комсомолец» затонула 7 апреля 1989 года в Норвежском море, после возникновения пожара.
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В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

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Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
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Политика

США отложили введение санкций в отношении главы МИД Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о жёстких санкциях в отношении Ирана.
Обновлено в 19:26
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В Волгограде обнаружили тело федерального судьи

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Шоу-бизнес

Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой

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Политика

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