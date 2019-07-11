Политика
ГПУ пригрозила «112.Украина» ответственностью за показ фильма Оливера СтоунаИзвестия 09:59
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предупредил телеканал «112.Украина» об ответственности за показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».
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Происшествия
Пятилетний мальчик из России пропал в Польше
Обновлено в 07:24
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко и членов его команды
За 10 дней до выборов в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости люстрации всего бывшего высшего руководства страны.
Обновлено в 09:23
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов
Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Двое россиян погибли в Греции из-за шторма
В результате сильного шторма и града на полуострове Халкидики, расположенном на севере Греции, погибли шесть иностранных граждан.
Обновлено в 00:38
Политика
Рада отказалась отправить Климкина в отставку
Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 10:37
Единоборства
Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 07:04
Теннис
Уильямс вышла в финал Уимблдона
Серена Уильямс является семикратной победительницей Уимблдона, Халеп впервые в карьере сыграет в финале данного турнира.
Обновлено в 11:27
Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Перми загорелся центральный рынок
Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33
Политика
«Россия 1» проведет «неполитический» телемост с Украиной по скайпу
"Россия 1" проведет российско-украинский "неполитический" телемост "Надо поговорить" в пятницу, общение будет происходить по скайпу (в программе Skype), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВГТРК в четверг.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы
Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Волгограде нашли мертвой судью
В центре Волгограде обнаружили мертвой федерального судью Волжского городского суда Волгоградской области.
Обновлено в 10:52
Общество
В работе оператора Yota произошел сбой
10 июля пользователи российской «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе.
Обновлено в 10:33
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Владимир Зеленский выступил с инициативой навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 2014 года.
Обновлено в 08:25
Здоровье
В Петергофе корью заболел ребенок
В Петергофе выявлен и подтверждён случай заболевания ребенка корью. Об этом сообщает администрация городской поликлиники №122.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн
Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.
Обновлено в 11:27
Энергетика
«Нафтогаз» пообещал в июле снизить цены на газ для украинцев
Стоимость газа для населения Украины в июле из-за снижения цен на внешнем рынке снизится на 10,4%. Об этом в четверг после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил руководитель газового дивизиона группы "Нафтогаз" Андрей Фаворов.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Жуткий пожар: в Подмосковье горит Северная ТЭЦ
По сообщению экстренных служб, причиной жуткого зрелища в деревне Челобитьево городского округа Мытищи стало возгорание газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ.
Обновлено в 04:29
Космос
Скафандр с МКС стал первым экспонатом музея космонавтики в Севастополе
Ранее сообщалось, что музей планируется открыть в новом здании аэрокосмического центра имени уроженца Севастополя, космонавта Антона Шкаплерова.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Суды арестовали активы Абызова на 20 млрд рублей
В июне Преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций АО «Промышленные технологии», принадлежащих Михаилу Абызову.
Обновлено в 11:17
Здоровье
Московские медики помогли родить женщине с редкой врожденной аномалией
Женщина с редкой врожденной аномалией — полным удвоением матки — родила здорового ребенка в городской клинической больнице имени Иноземцева.
Обновлено в 05:29
Футбол
«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн
Московский "Локомотив" готов продать голкипера Маринато Гилерме в столичный "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 21:25
Космос
Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено в 04:46
Футбол
Олег Кононов рассказал о лучших качествах Эсекиэля Понсе
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился с журналистами своим мнением о новичке Эсекиэле Понсе.
Обновлено в 10:20