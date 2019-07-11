Политика

ГПУ пригрозила «112.Украина» ответственностью за показ фильма Оливера СтоунаИзвестия 09:59

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предупредил телеканал «112.Украина» об ответственности за показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».
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