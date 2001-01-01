Политика
ГЛАВА ФРС ПАУЭЛЛ--ФРС БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ, «КАК НЕОБХОДИМО», ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ РОСТ ЭКОНОМИКИ СШАFinancial One 08:53
ГЛАВА ФРС ПАУЭЛЛ--ФРС БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ, "КАК НЕОБХОДИМО", ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ РОСТ ЭКОНОМИКИ США
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Политика
Пушков предложил ограничить въезд в Россию для Нино Катамадзе
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации в среду выступил с инициативой ограничить въезд в РФ для грузинской певицы Нино Катамадзе, спикер палаты Валентина Матвиенко предложила формализовать предложение.
Обновлено в 03:59
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота
Самолет авиакомпании Montenegro Airlines в 12:47 мск экстренно приземлился в калужском аэропорту из-за обморока у пилота, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 07:19
Здоровье
На строительстве онкоцентра в Родниках увеличили число рабочих
К строительству онкоцентра в Родниках привлекли дополнительно 35 рабочих.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Опрокинувшийся в Черном море катер подняли со дна
Затонувший катамаран, опрокинувшийся в Черном море, подняли на поверхность.
Обновлено в 12:04
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Политика
Изгнанный с заседания Зеленским чиновник подаст на него в суд
Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеланский прогнал с совещания, намерен подать на него в суд.
Обновлено в 10:49
Политика
Зеленский решил превратить чернобыльскую зону в «туристический магнит»
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении превратить чернобыльскую зону в «научный и будущий туристический магнит».
Обновлено в 09:05
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Экономика
Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде
Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида).
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Глава ОСК сообщил о готовящемся контракте на проект подлодки «Калина»
Минобороны России и «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) заключат контракт на разработку технического проекта неатомной подводной лодки «Калина», сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.
Обновлено в 08:58
Общество
В Госдуму внесли закон о снижении возраста наказания для живодеров
В Госдуму внесен проект закона, предполагающий снижение возраста ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет.
Обновлено в 11:28
Политика
Меркель в третий раз затрясло на публике
Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 08:17
Музыка
Украина запретила участвовать в Евровидении детям, выступавшим в РФ
Как сообщил телеканал Newsone со ссылкой на пресс-службу НОТУ, оргкомитет телерадиовещателя имеет право отказать ребенку в отборе, отстранить его или аннулировать результаты в случае, если он выступал на российских концертах (после 1 января 2014 года) или планирует это сделать.
Обновлено в 01:47
Авто
Новую Hyundai Creta вновь сфотографировали без камуфляжа
Презентация автомобиля в предсерийной версии состоялась в апреле, а на днях в Сети появились шпионские фотографии новой «Креты» без камуфляжа, опубликованные китайскими СМИ.
Обновлено в 00:38
Политика
Венедиктов передал Зеленскому письмо от матери Вышинского
Обновлено в 10:57
Политика
Трамп анонсировал серьезное усиление санкций против Ирана
В ближайшее время США введут против Ирана новые санкции, сообщил в среду американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова
Пятерых сотрудников УВД по ЗАО Москвы отстранены от работы из-за дела Ивана Голунова, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 06:16
Происшествия
Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву
Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
Обновлено в 11:17
Экономика
«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании
В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предлагаемый Счетной палате список организаций для проверки в 2020 году принадлежащую государству компанию "Дом.РФ".
Обновлено в 08:42
Здоровье
Самый полезный летний фрукт назвали врачи
Обновлено в 05:10
Политика
Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.
Обновлено в 11:18
Политика
Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала
Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе настаивает на увольнении Николоза Гварамии с поста гендиректора.
Обновлено в 10:55
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с телеканалом NewsOne
Двухчасовой телемост «Надо поговорить» был запланирован на 12 июля и должен был вестись из студий телеканалов «Россия 1» и NewsOne.
Обновлено в 11:36
Кино
Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33