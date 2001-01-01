Политика

ГЛАВА ФРС ПАУЭЛЛ--ФРС БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ, «КАК НЕОБХОДИМО», ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ РОСТ ЭКОНОМИКИ СШАFinancial One 08:53

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ГЛАВА ФРС ПАУЭЛЛ--ФРС БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ, "КАК НЕОБХОДИМО", ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ РОСТ ЭКОНОМИКИ США
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ПАУЭЛЛ--В БАЗОВОМ СЦЕНАРИИ ФРС РОСТ ЭКОНОМИКИ США ОСТАЕТСЯ УВЕРЕННЫМ, РЫНКИ - СИЛЬНЫМИ, ИНФЛЯЦИЯ ВОЗВРАТИТСЯ К ОРИЕНТИРУ 2%

Financial One09:14
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