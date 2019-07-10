Экономика

Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США ПауэллаВедомости 11:33

Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Рынки расценили комментарии главы ФРС как намек на готовность снизить ставки

Вести.Финанс09:34

Сильные данные по рынку труда не изменили позицию ФРС - Пауэлл

Финмаркет12:03

Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Ведомости11:33

Председатель ФРС Пауэлл: С июньского заседания неопределенность продолжает оказывать давление на перспективы экономики США

ПРАЙМ12:25

Курс рубля вырос после заявления главы ФРС США о рисках экономики

Коммерсантъ12:59

Глава ФРС пообещал поддержать экономику США. Акции рванули вверх

РБК09:21

На рынках царит неопределенность

Finam.Ru06:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
Недвижимость

Аналитики зафиксировали рост цен на новостройки в регионах России

В ожидании изменений, связанных с переходом на проектное финансирование через эскроу-счета, средняя стоимость квадратного метра по всей стране подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70,3 тыс. руб. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики сервиса объявлений "Авито Недвижимость".
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей

Обновлено в 09:19
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Наука

Палеонтологи нашли в Греции останки самых древних людей на Земле

До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев.
Обновлено в 13:00
Здоровье

В детскую больницу в Пензе закупили авторефрактометр

В пресс-службе областного минздрава подчеркнули: «До конца года офтальмологическая служба в областной детской больнице будет полностью укомплектована».
Обновлено в 10:56
Происшествия

В отеле Новой Москвы задушили стюардессу

В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Футбол

Тульский «Арсенал» приобрел двух игроков сборной Замбии

Обновлено в 10:55
Кино

«Король лев»: долгожданный мультфильм поразил своей визуальной магией

Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Разошедшегося с Собчак Виторгана увидели с актрисой Нинидзе

Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.
Обновлено в 10:40
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Энергетика

Нефть дорожает из-за снижения запасов в США

Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране в 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей за неделю до этого.
Обновлено в 05:30
Происшествия

ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев

Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Интернет

Пароли сотен тысяч пользователей Ozon утекли в сеть

В Ozon уточнили, что сбрасывают пароли пользователей в случаях, если специалисты находят данные в открытом виде в интернете, как и сделали с учетными записями из утечки.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие

Ракета «Союз-2.1В» стартовала с космодрома Плесецк

Министерство обороны России сообщает, что с космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз-2.1В", а также четыре спутника.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие

Автоколонну с главой Донецкой области обстреляли в Донбассе

По данным источника «Украинской правды», под обстрел попало авто из колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.
Обновлено в 13:27
Армия и оружие

«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:56
Экономика

«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании

Обновлено в 08:42
Происшествия

Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме

Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:29
Футбол

«Динамо» подписало контракт с Шарлем Каборе

Обновлено в 13:05
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета

Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником

Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
Обновлено в 12:34
Гаджеты

Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий

Китайская компания Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, а также создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 09:57
Экономика

Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида).
Обновлено в 09:07
Культура

Фестиваль «Русское поле» в Коломенском соберет 1,8 тыс. участников

Обновлено в 11:29
Политика

Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским военный парад

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минфину найти источники финансирования военного парада на День независимости страны, сообщает 10 июля «Громадьске».
Обновлено в 08:20
Футбол

Сборная России по футболу вышла в полуфинал Универсиады

Сборная России по футболу обыграла команду Ирландии в четвертьфинале на Универсиаде в Неаполе, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:30
Футбол

Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака»

Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
Обновлено в 13:13
Хоккей

Кудашов официально назначен главным тренером сборной России

Стало известно имя нового главного тренера сборной России по хоккею, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:16
Здоровье

Назван самый полезный летний фрукт

Врачи назвали самый полезный летний фрукт, который может улучшить даже качество сна.
Обновлено вчера в 01:03
Политика

Зеленский отреагировал на ситуацию с NewsOne и монополизацию СМИ

Новоизбранный президент Владимир Зеленский поставил жирную точку в вопросе проведения телемоста между украинскими и российскими медиа, а также пообещал не допустить монополизацию средств массовой информации Украины.
Обновлено в 12:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное