Футбол
«Ростов-Дон» вышел в финал Лиги чемпионовБлокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:59
Матч, прошедший в Будапеште, окончился со счетом 25:27 в пользу ростовчанок. Это была тяжелая победа, соперницы ни в чем не уступали, но и награда оказалась высокой – впервые «Ростов-Дон» вышел в финал Лиги Чемпионов. Состязание развернулось на спортивной арене имени Ласло Паппа.
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