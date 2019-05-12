Футбол
ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионовДон-ТР вчера в 13:41
ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов. Встреча только что завершилась на арене имени Ласло Паппа в Будапеште. Донские гандболистки вели упорную борьбу до последних секунд матча.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Армия и оружие
Украинские солдаты отказались выполнять приказ и застрелили командира
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Музыка
Лазарев и Киркоров прошли по оранжевой дорожке открытия Евровидения
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Голикова выступила против сокращения майских праздников
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено вчера в 20:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками молока этим летом
Как рассказали изданию предприниматели, внедрение новой системы угрожает перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины.
Обновлено в 03:15
Политика
Путин проведет в Казани совещание по военной тематике
Президент России Владимир Путин 13 мая начнет серию совещаний по военной тематике.
Обновлено вчера в 14:18
Спорт
Евгения Медведева получила предложение руки и сердца
Евгения Медведева получила предложение руки и сердца Канадский красавчик-спортсмен Нэм Нгуен предложил нашей фигуристке выйти за него замуж.
Обновлено в 02:42
Здоровье
Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита
Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Польша отказалась переходить с злотого на евро
Глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша не будет переходить на евро.
Обновлено вчера в 13:24
Общество
На Камчатке ощутимо выросли доходы глав отделений пенсионного фонда
Пенсионный фонд России опубликовал данные доходах управляющих региональных отделений за 2018 год.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по автобусу
В Москве полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по автобусу из пневматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Суд над Зыковой в Тюмени оставили открытым, а приговор огласят завтра
В Тюмени судья не стал удовлетворять ходатайство адвоката экс-главы областного УФНС Тамары Зыковой, передает корреспондент «Нашего города» из зала Калининского районного суда.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Крупный пожар произошел в доме в Волгограде
В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:50
Авто
Составили топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в РФ
Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Эквадор передаст США документы и личные вещи Ассанжа
Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве этой страны в Лондоне, говорится в официальном уведомлении, доступ к которому получила испанская газета El Pais.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах
Обновлено вчера в 04:34
Происшествия
Обыски начались в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
Повседневные расходы россиян в апреле уменьшились на 8%
Россияне в апреле 2019 года традиционно сократили свои повседневные траты — по сравнению с мартом текущего года они уменьшились на 7,7%, говорится в исследовании холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 20:15
Общество
В Югре у двух депутатов обнаружили поддельные дипломы
Поддельные дипломы о высшем образовании обнаружены у двух депутатов думы города Пыть-Яха (ХМАО), занимавших управленческие должности в муниципальных организациях, сообщает в понедельник прокуратура Югры.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Семиклассницу в Петербурге госпитализировали с «передозом»
В одну из детских больниц Петербурга доставили девочку в тяжелом состоянии. У нее диагностировали отравление психотропными веществами.
Обновлено в 02:46
Кино
Конец эпохи: Вышло превью финального эпизода «Игры престолов»
Обновлено в 02:28
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Авто
Электрический минивэн Mercedes EQV был замечен на общественных дорогах
По словам самой компании, будущий минивэн с полностью электрической силовой установкой произведет настоящую революцию в сегменте MPV.
Обновлено в 02:23