Футбол

ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионовДон-ТР вчера в 13:41

ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов. Встреча только что завершилась на арене имени Ласло Паппа в Будапеште. Донские гандболистки вели упорную борьбу до последних секунд матча.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ростов-Дон» проиграл «Дьору» один мяч в финале женской Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 14:41

ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

Дон-ТРвчера в 13:41

Гандболистки «Ростова-Дона» уступили «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

РИА Новостивчера в 13:39

Русскому клубу не хватило 1 мяча до чуда в финале Лиги чемпионов. «Ростов-Дон» проиграл сборной мира

Sport24.ruвчера в 15:36

«Ростов-Дон» проиграл финал Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 13:42

Достойное поражение. «Ростов-Дон» уступил в финале женской гандбольной Лиги чемпионов

ТАССвчера в 19:20

Макеева — о поражении в финале ЛЧ: очень обидно проиграть один мяч

Чемпионатвчера в 17:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Армия и оружие

Украинские солдаты отказались выполнять приказ и застрелили командира

Обновлено вчера в 03:02
Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:03
Музыка

Лазарев и Киркоров прошли по оранжевой дорожке открытия Евровидения

Обновлено вчера в 15:58
Общество

Голикова выступила против сокращения майских праздников

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено вчера в 20:26
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками молока этим летом

Как рассказали изданию предприниматели, внедрение новой системы угрожает перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины.
Обновлено в 03:15
Политика

Путин проведет в Казани совещание по военной тематике

Президент России Владимир Путин 13 мая начнет серию совещаний по военной тематике.
Обновлено вчера в 14:18
Спорт

Евгения Медведева получила предложение руки и сердца

Евгения Медведева получила предложение руки и сердца Канадский красавчик-спортсмен Нэм Нгуен предложил нашей фигуристке выйти за него замуж.
Обновлено в 02:42
Здоровье

Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита

Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Польша отказалась переходить с злотого на евро

Глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша не будет переходить на евро.
Обновлено вчера в 13:24
Общество

На Камчатке ощутимо выросли доходы глав отделений пенсионного фонда

Пенсионный фонд России опубликовал данные доходах управляющих региональных отделений за 2018 год.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по автобусу

В Москве полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по автобусу из пневматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Суд над Зыковой в Тюмени оставили открытым, а приговор огласят завтра

В Тюмени судья не стал удовлетворять ходатайство адвоката экс-главы областного УФНС Тамары Зыковой, передает корреспондент «Нашего города» из зала Калининского районного суда.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Крупный пожар произошел в доме в Волгограде

В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:50
Авто

Составили топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в РФ

Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

Эквадор передаст США документы и личные вещи Ассанжа

Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве этой страны в Лондоне, говорится в официальном уведомлении, доступ к которому получила испанская газета El Pais.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах

Обновлено вчера в 04:34
Происшествия

Обыски начались в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Экономика

В России перестали чеканить копейки

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика

Повседневные расходы россиян в апреле уменьшились на 8%

Россияне в апреле 2019 года традиционно сократили свои повседневные траты — по сравнению с мартом текущего года они уменьшились на 7,7%, говорится в исследовании холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 20:15
Общество

В Югре у двух депутатов обнаружили поддельные дипломы

Поддельные дипломы о высшем образовании обнаружены у двух депутатов думы города Пыть-Яха (ХМАО), занимавших управленческие должности в муниципальных организациях, сообщает в понедельник прокуратура Югры.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Семиклассницу в Петербурге госпитализировали с «передозом»

В одну из детских больниц Петербурга доставили девочку в тяжелом состоянии. У нее диагностировали отравление психотропными веществами.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Чистоозёрном

Обновлено в 02:27
Кино

Конец эпохи: Вышло превью финального эпизода «Игры престолов»

Обновлено в 02:28
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Обновлено в 01:42
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Авто

Электрический минивэн Mercedes EQV был замечен на общественных дорогах

По словам самой компании, будущий минивэн с полностью электрической силовой установкой произведет настоящую революцию в сегменте MPV.
Обновлено в 02:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное