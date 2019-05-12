Футбол
ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионовДон-ТР 13:41
ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов. Встреча только что завершилась на арене имени Ласло Паппа в Будапеште. Донские гандболистки вели упорную борьбу до последних секунд матча.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Общество
Ржавый занавес. Информацию будут выдавать на флешках в МФЦ
1 мая президент России подписал «закон Клишаса», который предписывает к 1 ноября, когда закон вступит в силу, создать механизм уже не просто блокировок, а целого управления всем интернет-трафиком.
Обновлено в 16:23
Экономика
Рубль берегут: россияне накопили пять миллиардов мелочью
Мелочи хватает В 2018 году, следует из данных Банка России, в обращении находились монеты достоинством в одну копейку на 72,8 млн, пятикопеечные – на 288,5 млн, монеты в 10 копеек составляли сумму чуть более 2,5 млрд, а 50 копеек – около 3,6 млрд рублей.
Обновлено в 17:01
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА и получил кубок чемпионов России
Петербургский "Зенит" одержал победу над московским ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:12
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Семья Алсу отвергла слухи о требовании засекретить проверку «Голоса»
Проверка результатов шестого сезона детского "Голоса", напомним, была организована руководством Первого канала после того, как разгорелся скандал из-за победы в финале шоу Микеллы Абрамовой, которая набрала 56,5% голосов, серьезно опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ
Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Экономика
Молоко убегает из федеральных сетей
Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено в 17:57
Общество
Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово
Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.
Обновлено в 12:20
Политика
В Литве завершилось голосование на выборах президента
Голосование на выборах президента Литвы завершилось, в 20:00 закрылись около двух тысяч избирательных участков, на которых 2,472 млн обладающих правом голоса граждан могли сделать свой выбор в пользу одного из девяти кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Энергетика
Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр
Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
Обновлено в 16:50
Общество
На Тбилиси обрушился сильный ливень с градом
Сильный ливень с градом, которые обрушились в воскресенье на Тбилиси, создали серьезные проблемы в ряде районов грузинской столицы, затопив дворы, подъезды и подвалы, а также повредив крыши жилых домов.
Обновлено в 12:29
Футбол
«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А
В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Обновлено в 16:35
Происшествия
ТАСС сообщил о массовой драке фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
Несколько десятков болельщиков санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА устроили днем драку в центре Петербурга перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Обновлено в 17:08
Музыка
Букмекеры предрекли Лазареву четвертое место на «Евровидении»
Обновлено в 15:41
Музыка
Гастроли Имперского балета в Бразилии проходят с аншлагом
Гастроли Имперского русского балета под управлением Гедиминаса Таранды в Бразилии проходят с аншлагом, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Пентагон забраковал новейшие американские броневики Oshkosh
Американские военные забраковали новейшие бронемашины Oshkosh.
Обновлено в 13:37
Общество
Илона Маска вызвали в суд за обвинение в педофилии
Главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска обязали придти в суд на слушания по делу об оскорблении дайвера из Британии Вернона Ансуорта, который участвовал в операции по спасению детей в тайской пещере.
Обновлено в 17:24
Футбол
«Манчестер Сити» второй год подряд выиграл чемпионат Англии
Обновлено в 12:27
Политика
Президент Австрии собирается на родину родителей в Псков
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил о намерении приехать в Псков, где жили его родители, в следующей поездке в Россию.
Обновлено в 17:49
Здоровье
Медики предупредили о нашествии новой «невидимой» эпидемии
Специалисты Всемирной организации здравоохранения составили список «невидимых» болезней, которые убивают людей изнутри.
Обновлено в 07:55