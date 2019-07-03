Экономика

ГК «Регион» приобрела страховую компанию «Сургутнефтегаз»ТАСС 05:54

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Группа компаний "Регион" приобрела 100% страховой компании "Сургутнефтегаз", говорится в сообщении ГК.
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ГК «Регион» купил страховую компанию «Сургутнефтегаз»

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