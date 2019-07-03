Экономика
ГК «Регион» приобрела страховую компанию «Сургутнефтегаз»ТАСС 05:54
Группа компаний "Регион" приобрела 100% страховой компании "Сургутнефтегаз", говорится в сообщении ГК.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:58, Вашингтон
Кино
Вышел тизер нового «Полицейского с Рублевки»
Обновлено в 07:12
Авто
Lister построила лимитированную версию родстера Jaguar F-Type
Суперкар, получивший название LFT-C, построили на базе Jaguar F-Type R и выпустят ограниченным тиражом.
Обновлено в 07:20
Общество
Глава Красноярского края нагрубил жительнице затопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в затопленный паводком город Канск, где встретился с жителями.
Обновлено 01 июля в 23:35
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
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Мария Ивакова и Никита Ефремов перестали скрывать роман
Мария Ивакова и Никита Ефремов вместе появились на мероприятии по случаю свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.
Обновлено в 09:24
Кино
Amazon нашла режиссёра для сериала по «Властелину колец»
Компания Amazon нашла постановщика для своего сериала по «Властелину колец», сообщает Deadline.
Обновлено в 12:32
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заражено более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Это более тысячи человек на 100 тысяч населения.
Обновлено в 08:20
Политика
Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:27
Общество
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Обновлено в 12:51
Происшествия
В Кургане взорвавшийся телефон убил ребенка
В Кургане от ожогов после взрыва телефона погиб ребенок.
Обновлено в 04:00
Кино
По «Гарри Поттеру» снимут сериал
По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
Обновлено в 09:40
Авто
Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Гаджеты
Десять компаний могут перенести свое производство из Китая
Одной из первых компаний, которая задумалась об этом, стала Apple. Она намерена перенести 30% производства в другие страны.
Обновлено в 15:59
Кино
Скончался кинорежиссёр Василий Панин
Обновлено в 09:18
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 16:18
Общество
В Японии из-за ливней срочно эвакуируют почти 600 тысяч человек
Из города Кагосима на японском острове Кюсю будут срочно эвакуированы 594 тыс. человек, поскольку этому региону угрожают стихийные бедствия из-за проливных дождей.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинского театра признали виновными
Присяжные Санкт-Петербургского городского суда признали виновными и не заслуживающими снисхождения женщину-работницу благотворительного фонда и двух мужчин, задушивших Нину Мацину, старейшую работницу Мариинского театра, пережившую блокаду.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Сын арабского шейха скончался в Великобритании
ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои
В работе Instagram, WhatsApp, Facebook и Facebook Messenger произошли сбои.
Обновлено в 12:24
Политика
Аваков попросил ЦИК снять экс-главу администрации Януковича с выборов
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков направил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) письмо с просьбой снять кандидатуру экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева с выборов в Верховную раду.
Обновлено в 02:03
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Футбол
«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста «Бенфики» Фелиша за €126 млн
По информации портала Goal, "Атлетико" активировал опцию отступных в контракте 19-летнего футболиста с "Бенфикой" в размере €126 млн.
Обновлено в 14:22
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
В английском городе Ипсвич, графство Суффолк, врачи спутали редкую болезнь крови пациентки с тонзиллитом.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
США потребовали приостановить разработку криптовалюты Facebook
«Поскольку соцсетью Facebook уже пользуется более четверти населения мира, необходимо, чтобы компания и ее партнеры немедленно приостановили разработку своей криптовалюты», — говорится в заявлении конгресса.
Обновлено в 14:42
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека
"В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились 4 человека, в том числе один ребенок", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 15:27
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено вчера в 13:19