Экономика

ГК «Регион» купила страховое общество «Сургутнефтегаз»Агентство страховых новостей 09:21

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ПАО "Сургутнефтегаз" является одной из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. Страховое общество "Сургутнефтегаз" – универсальная региональная страховая компания, ведущая свою историю с 1996 г. В основном ведет деятельность на территории Урала и Западной Сибири.
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Инвестхолдинг «Регион» приобрел страховую «дочку» «Сургутнефтегаза»

ПРАЙМ10:38

ГК «Регион» купила страховое общество «Сургутнефтегаз»

Агентство страховых новостей09:21

Группа компаний «Регион» купила страховое сообщество «Сургутнефтегаз»

РБК06:45

ГК «Регион» купил страховую компанию «Сургутнефтегаз»

Коммерсантъ Екатеринбург09:05

ГК «Регион» приобретает страховое общество «Сургутнефтегаз»

Новости Югры06:13

ГК «Регион» приобрела страховую компанию «Сургутнефтегаз»

ТАСС05:54
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:26, Вашингтон
Футбол

«Атлетико» подтвердил, что Родри переходит в «Манчестер Сити»

Обновлено в 10:57
Происшествия

В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Здоровье

Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России

Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Общество

Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне

Эмиратская принцесса Хая, сбежавшая с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, — находится в Великобритании.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Названа возможная причина аварии в Баренцевом море

Причиной аварии на глубоководном аппарате в Баренцевом море могло стать короткое замыкание в электроэнергетической системе корабля.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли

Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Культура

Художники из Москвы и области напишут картины к 80-летию ВДНХ

ВДНХ проведет конкурс работ начинающих и опытных художников из Москвы и Подмосковья, посвященных 80-летию и преображению выставки.
Обновлено в 00:03
Футбол

Фалькао, Фабрегас и Головин представили новую форму «Монако»

Новую форму команды представили российский полузащитник Александр Головин, а также Радамель Фалькао, Сеск Фабрегас, Желсон Мартинш и Бенуа Бадьяшиль.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Смерч убил шесть человек в Китае

Жертвами стихии стали шесть человек. Еще более 190 человек пострадали, сообщили местные власти.
Обновлено в 12:05
Политика

Мэр Вашингтона осудила Трампа за подражание диктаторам

Глава государства «смотрит на диктаторов как на пример празднования», отметила мэр Вашингтона.
Обновлено в 12:00
Политика

В МИД РФ назвали непозволительными слова президента Грузии о России

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о России являются непозволительными для представителя страны, они произвели эффект разорвавшейся бомбы.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в клинике

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.
Обновлено в 01:10
Политика

В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Политика

Путин освободил от должностей трех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено в 11:01
Теннис

Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона

Обновлено в 11:24
Политика

Путин прокомментировал гибель подводников

Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.
Обновлено вчера в 14:50
Экономика

Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
Обновлено в 12:14
Гаджеты

IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года

Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе

По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Общество

Сегодня ожидается полное солнечное затмение

Ученые прогнозируют полное солнечное затмение, которое сегодня смогут наблюдать жители земли. Однако в России его увидеть не удастся.
Обновлено 01 июля в 19:28
Происшествия

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" произошла в Тюмени.
Обновлено в 06:55
Культура

Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией

По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Аршавин официально развелся с женой

Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Здоровье

Новые виды обезболивающих препаратов появятся в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 2023 году в России планируется выпустить шесть видов сильнодействующих анальгетиков.
Обновлено в 10:57
Политика

Путин назвал наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

Обновлено в 12:08
Политика

Делегация наблюдателей ПАСЕ досрочно завершает работу на Украине

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за кампанией по внеочередным выборам в Верховную раду досрочно завершает работу на Украине.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Обновлено в 06:25
Футбол

«Ростов» назвал состав на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Ростова" на игру Кубка Париматч Премьер против ЦСКА. ⚽⚽⚽ Наш состав на матч с ЦСКА pic.twitter.com/4FNoLNa2Fp — Football Club Rostov (@rostovfc) 3 июля 2019 г. "Ростов": Песьяков, Логашов, Вилюш, Хаджикадунич, Чернов, Саплинов, Норманн, Зуев, Попов, Ионов, Шомуродов.
Обновлено в 10:56
Спорт

WADA открыла 43 новых дела против российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло 43 дела против российских спортсменов в процессе проверки данных, полученных в московской антидопинговой лаборатории, а также выявило еще 298 спортсменов с подозрительными допинг-пробами.
Обновлено вчера в 16:09
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