Экономика
ГК «Регион» купила страховое общество «Сургутнефтегаз»Агентство страховых новостей 09:21
ПАО "Сургутнефтегаз" является одной из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. Страховое общество "Сургутнефтегаз" – универсальная региональная страховая компания, ведущая свою историю с 1996 г. В основном ведет деятельность на территории Урала и Западной Сибири.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:26, Вашингтон
Футбол
«Атлетико» подтвердил, что Родри переходит в «Манчестер Сити»
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Общество
Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне
Эмиратская принцесса Хая, сбежавшая с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, — находится в Великобритании.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Названа возможная причина аварии в Баренцевом море
Причиной аварии на глубоководном аппарате в Баренцевом море могло стать короткое замыкание в электроэнергетической системе корабля.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Культура
Художники из Москвы и области напишут картины к 80-летию ВДНХ
ВДНХ проведет конкурс работ начинающих и опытных художников из Москвы и Подмосковья, посвященных 80-летию и преображению выставки.
Обновлено в 00:03
Футбол
Фалькао, Фабрегас и Головин представили новую форму «Монако»
Новую форму команды представили российский полузащитник Александр Головин, а также Радамель Фалькао, Сеск Фабрегас, Желсон Мартинш и Бенуа Бадьяшиль.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Смерч убил шесть человек в Китае
Жертвами стихии стали шесть человек. Еще более 190 человек пострадали, сообщили местные власти.
Обновлено в 12:05
Политика
Мэр Вашингтона осудила Трампа за подражание диктаторам
Глава государства «смотрит на диктаторов как на пример празднования», отметила мэр Вашингтона.
Обновлено в 12:00
Политика
В МИД РФ назвали непозволительными слова президента Грузии о России
Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о России являются непозволительными для представителя страны, они произвели эффект разорвавшейся бомбы.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в клинике
Нападающего «Зенита» Александра Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.
Обновлено в 01:10
Политика
В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено в 11:01
Теннис
Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона
Обновлено в 11:24
Политика
Путин прокомментировал гибель подводников
Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.
Обновлено вчера в 14:50
Экономика
Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
Обновлено в 12:14
Гаджеты
IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года
Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Общество
Сегодня ожидается полное солнечное затмение
Ученые прогнозируют полное солнечное затмение, которое сегодня смогут наблюдать жители земли. Однако в России его увидеть не удастся.
Обновлено 01 июля в 19:28
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" произошла в Тюмени.
Обновлено в 06:55
Культура
Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией
По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Здоровье
Новые виды обезболивающих препаратов появятся в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 2023 году в России планируется выпустить шесть видов сильнодействующих анальгетиков.
Обновлено в 10:57
Политика
Делегация наблюдателей ПАСЕ досрочно завершает работу на Украине
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за кампанией по внеочередным выборам в Верховную раду досрочно завершает работу на Украине.
Обновлено в 12:21
Футбол
«Ростов» назвал состав на матч с ЦСКА
Стал известен стартовый состав "Ростова" на игру Кубка Париматч Премьер против ЦСКА. ⚽⚽⚽ Наш состав на матч с ЦСКА pic.twitter.com/4FNoLNa2Fp — Football Club Rostov (@rostovfc) 3 июля 2019 г. "Ростов": Песьяков, Логашов, Вилюш, Хаджикадунич, Чернов, Саплинов, Норманн, Зуев, Попов, Ионов, Шомуродов.
Обновлено в 10:56
Спорт
WADA открыла 43 новых дела против российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло 43 дела против российских спортсменов в процессе проверки данных, полученных в московской антидопинговой лаборатории, а также выявило еще 298 спортсменов с подозрительными допинг-пробами.
Обновлено вчера в 16:09