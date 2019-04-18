ГК РТК отложила IPO ради нового инвестораКоммерсантъ вчера в 15:53

Перевозчик зерна и леса собирался разместить акции на $300 млн Группа компаний РТК, владеющая крупнейшими активами в сфере железнодорожной перевозки зерна и леса, отложила IPO на Лондонской фондовой бирже на $300 млн ради реализации частной сделки.

Наука Медики назвали главную причину старения Американские ученые из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна узнали, что влияет на старение организма и появление раковых клеток.

Экономика Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.

Политика Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» прокомментировал запрет на экспорт нефти из России на Украину.

Гаджеты Экран складного Samsung Galaxy Fold переломился Еще до начала широких продаж складной Galaxy Fold сломался в руках журналистов, которые его тестировали.

Общество ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.

Происшествия В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.

Происшествия В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Политика МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.

Интернет Facebook хранил незашифрованные пароли пользователей Instagram Фото: IStock Компания Facebook призналась в хранении паролей некоторых пользователей Instagram без применения шифрования.

Экономика Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.

Политика Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку» Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".

Происшествия В Югре возбудили дело после гибели ребенка на территории детсада Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

Наука Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.

Политика Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.

Шоу-бизнес Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.

Армия и оружие Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.

Гаджеты «Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублей Интернет-магазин «Связной» в течение 15 минут продавал смартфоны в десять раз дешевле, чем обычно. Сбоем успели воспользоваться покупатели.

Здоровье В Японии выпишут из больницы младенца, родившегося с весом 258 граммов Грудной ребенок в Японии, родившийся с самым низким в мире весом 258 граммов, будет выписан из больницы, со ссылкой на врачей детской больницы префектуры Нагано сообщила телекомпания NHK.

Происшествия Потушен сильный пожар на крыше пятиэтажки в Канске Сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар на крыше пятиэтажного жилого дома в Канске Красноярского края.

Политика Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам» Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".

Здоровье Волгоградские врачи спасли пациента из Москвы, удалив 3 органа Волгоградские врачи взяли у пациента все нужные анализы, провели исследования и решили удалить камень, однако оказалось что это не единственная проблема гостя из Москвы.

Авто Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.