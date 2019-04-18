Экономика

ГК РТК отложила IPO ради нового инвестораКоммерсантъ вчера в 15:53

Перевозчик зерна и леса собирался разместить акции на $300 млн Группа компаний РТК, владеющая крупнейшими активами в сфере железнодорожной перевозки зерна и леса, отложила IPO на Лондонской фондовой бирже на $300 млн ради реализации частной сделки.
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ГК РТК отложила IPO ради нового инвестора

Коммерсантъвчера в 15:53

«Рустранском» отложил IPO

Finam.Ru02:40

Рустранском отложил IPO в пользу частной сделки

Financial One02:13

«Рустранском» отложил IPO в пользу частной сделки

ПРАЙМ02:57
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Наука

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Американские ученые из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна узнали, что влияет на старение организма и появление раковых клеток.
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Политика

Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» прокомментировал запрет на экспорт нефти из России на Украину.
Обновлено вчера в 16:08
Гаджеты

Экран складного Samsung Galaxy Fold переломился

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В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
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Происшествия

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.
Обновлено в 02:45
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
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Политика

МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России

Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Интернет

Facebook хранил незашифрованные пароли пользователей Instagram

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Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

В Югре возбудили дело после гибели ребенка на территории детсада

Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").
Обновлено в 03:17
Наука

Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
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Авто

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Политика

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В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
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Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
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Как «Золотая маска» опускает русский театр до уровня сельского клуба

Обновлено вчера в 09:50
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублей

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Здоровье

В Японии выпишут из больницы младенца, родившегося с весом 258 граммов

Грудной ребенок в Японии, родившийся с самым низким в мире весом 258 граммов, будет выписан из больницы, со ссылкой на врачей детской больницы префектуры Нагано сообщила телекомпания NHK.
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Происшествия

Потушен сильный пожар на крыше пятиэтажки в Канске

Сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар на крыше пятиэтажного жилого дома в Канске Красноярского края.
Обновлено в 01:55
Политика

Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»

Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".
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Волгоградские врачи спасли пациента из Москвы, удалив 3 органа

Волгоградские врачи взяли у пациента все нужные анализы, провели исследования и решили удалить камень, однако оказалось что это не единственная проблема гостя из Москвы.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Авто

Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено 17 апреля в 11:38
Хоккей

Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ

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Политика

Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
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В Epic Games Store начали бесплатно раздавать Transistor

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