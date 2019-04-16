Экономика
ГК «ПИК» намерена направить на выплату дивидендов 15 млрд рублейИнтерфакс 05:41
Реестра для получения дивидендов закроют 3 июня, а все выплаты планируется завершить до 5 июля. Ранее сообщалось, что чистая прибыль ГК "ПИК" в 2018 году выросла почти в семь раз и составила 21,3 млрд рублей.
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Овечкин прокомментировал нокаут 19-летнего соотечественника
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Общество
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В Красноярске уволена избившая школьниц учительница
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Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
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Дума поддержала ужесточение наказания для уехавших с места ДТП
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Обновлено в 09:46
Армия и оружие
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Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.
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Политика
Россия высылает польского вице-консула в Иркутске
Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
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Происшествия
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Еще один фигурант дела о теракте в метро Петербурга арестован заочно
3 апреля 2017 года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический Институт" петербургского метро погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 67 пострадали.
Обновлено в 11:37
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
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АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Кино
В Китае цензура обрезала «Игру престолов»
Обновлено в 11:16
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Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль»
Оппозиционный политик Алексей Навальный хочет внести смуту в сознание российских граждан.
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Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама
Для восстановления собора Парижской Богоматери семья владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно готова выделит 200 млн евро, об этом сообщают «Известия».
Обновлено в 11:29
Здоровье
Главный специалист по лучевой диагностике ДЗМ поддержал отказ от флюорографии
Директор НПКЦ диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Москвы и ЦФО Сергей Морозов предложил отказаться от ежегодной флюорографии.
Обновлено в 08:24
Здоровье
Эксперты раскрыли, сколько нужно ходить пешком для похудения
Обновлено в 07:26
Авто
Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения
На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого в России знают под именем Creta.
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Киев в трибунале потребовал от России отпустить моряков
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Обновлено в 12:26
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов
Представители штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с национальным спортивным комплексом «Олимпийский» об аренде стадиона на вечер 19 апреля, где должны состояться предвыборные дебаты.
Обновлено в 11:04
Кино
В Интернет выложили видео с концовкой фильма «Мстители. Финал»
Обновлено в 06:32