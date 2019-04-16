Экономика

ГК «ПИК» намерена направить на выплату дивидендов 15 млрд рублейИнтерфакс 05:41

Реестра для получения дивидендов закроют 3 июня, а все выплаты планируется завершить до 5 июля. Ранее сообщалось, что чистая прибыль ГК "ПИК" в 2018 году выросла почти в семь раз и составила 21,3 млрд рублей.
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