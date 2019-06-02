Энергетика

ГКЗ утвердила запасы Таймыра в 1,2 миллиарда тонн топливаНародные новости 16:14

Экспертиза Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) утвердила запасы нефтяных месторождений на Таймыре в 1,2 миллиарда тонн топлива. Об этом заявило ТАСС в воскресенье, 2 июня.
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ГКЗ утвердила запасы Таймыра в 1,2 миллиарда тонн топлива

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Таймыр
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