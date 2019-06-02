Энергетика
ГКЗ утвердила запасы Таймыра в 1,2 миллиарда тонн топливаНародные новости вчера в 16:14
Экспертиза Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) утвердила запасы нефтяных месторождений на Таймыре в 1,2 миллиарда тонн топлива. Об этом заявило ТАСС в воскресенье, 2 июня.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Мэр Харькова рассказал о судьбе снесенного памятника Жукову
Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что снесенный памятник маршалу Георгию Жукову восстановят.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Авто
Отечественная LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии в мае 2019 года получила новый автомобиль – универсал LADA Vesta SW Cross.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Финансы
«Уралкалий» договорился о кредите с траншами $725 млн и 650 млн евро
"Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, подписал соглашение с рядом банков о получении пятилетнего кредита траншами в 725 миллионов долларов и 650 миллионов евро, говорится в сообщении производителя.
Обновлено в 01:58
Экономика
Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей
Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес, внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Экономика
Низкий спрос на мясо в России замедлит производство
По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Наталья Бардо рассталась с Марюсом Вайсбергом
Наталья Бардо и Марюс Вайсберг не любят афишировать свою личную жизнь.
Обновлено в 02:10
Здоровье
Ушла из жизни заслуженный врач России
2 июня, на 66-м году жизни, скоропостижно скончалась Ольга Васильевна Мищенко – заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической больницы имени Середавина, врач высшей категории, Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук.
Обновлено в 02:09
Единоборства
Нурмагомедов может провести бой-реванш с Макгрегором 7 сентября
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором 7 сентября в Абу-Даби.
Обновлено вчера в 13:33
Кино
Дерзкий вызов: Первый трейлер фильма «Ford против Ferrari»
Студия 20th Century Fox показала первый трейлер спортивной драмы «Ford против Ferrari».
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП
В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Дочь Кристины Асмус стала еще больше похожа на папу
Еще недавно поклонникам Кристины Асмус казалось, что её дочка поровну унаследовала мамины и папины черты лица, но по мере подрастания Анастасия всё больше становится копией своего отца.
Обновлено в 00:00
Кино
Мультфильм про домашних животных стал лидером проката в РФ
Обновлено вчера в 20:05
Футбол
Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу
Жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева баскетболистка Катерина Кейру заявила, что её супруг на чемпионате мира-2018 болел против сборной России.
Обновлено в 03:26
Единоборства
Усик считает, что Джошуа победит Руиса в следующем поединке
Джошуа потерпел поражение техническим нокаутом и уступил сопернику четыре чемпионских пояса.
Обновлено в 00:12
Общество
Удалившую грудь россиянку признали мужчиной в Испании
Россиянка переехала в другую страну после того, как у нее забрали приемных детей. Сейчас Савиновских проживает в Испании под именем Френсис.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Матвиенко рассказала о работе наравне с мужчинами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась против предоставления женщинам преференций в работе.
Обновлено в 03:22
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Футбол
На стадионе «Севильи» прошло прощание с Рейесом
На домашнем стадионе «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан» прошла церемония прощания с погибшим экс-игроком клуба Хосе Антонио Рейесом.
Обновлено вчера в 16:48
Шоу-бизнес
Опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин заканчивают строительство своего особняка на Кипре, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 02:40