Энергетика
ГКЗ утвердила запасы Таймыра в 1,2 миллиарда тонн топливаНародные новости 16:14
Экспертиза Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) утвердила запасы нефтяных месторождений на Таймыре в 1,2 миллиарда тонн топлива. Об этом заявило ТАСС в воскресенье, 2 июня.
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