Энергетика

ГКЗ утвердила нефтяные запасы на Таймыре в 1,2 млрд т топливаИзвестия вчера в 13:15

Экспертиза Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) утвердила запасы Пайяхской группы нефтяных месторождений на Таймыре в 1,2 млрд т топлива, заявил глава организации Игорь Шпуров в воскресенье, 2 июня.
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ГКЗ утвердила запасы Таймыра в 1,2 миллиарда тонн топлива

Народные новостивчера в 16:14

Худайнатов начинает бурение на своем крупнейшем нефтяном месторождении

Ведомостивчера в 17:51

ГКЗ утвердила нефтяные запасы на Таймыре в 1,2 млрд т топлива

Известиявчера в 13:15
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:07, Ашберн
Происшествия

Мужчина с топором напал на человека в администрации Южно-Сахалинска

По предварительной информации, мужчина с топором напал на человека в администрации областного центра.
Обновлено в 01:04
Общество

Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Футбол

«Зенит» снова попытается приобрести Акунью

Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия

Губернатора Иркутской области выписали из больницы

Губернатора Иркутской области Сергея Левченко выписали из больницы, он уже вышел на работу, сообщили ИА «ИрСити» 3 июня в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье

Обновлено вчера в 18:02
Политика

WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле

Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Политика

США выдвинули ультиматум Евросоюзу

Соединенные Штаты выдвинули ультиматум Евросоюзу, чтобы сохранить связь его оборонной политики с интересами страны.
Обновлено в 01:35
Общество

Мэр Челябинска уволил начальника управления дорожного хозяйства города

Обновлено в 01:44
Общество

Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно

Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

В Иркутске по крышам бегает «человек-паук»

Обновлено в 01:09
Политика

В Раде оценили снос бюста Жукова националистами

Обновлено в 01:11
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Футбол

Моуринью рассказал о предпочтениях при выборе нового клуба

Португальский футбольный специалист Жозе Моуринью хотел бы стать чемпионом в новой стране и выиграть Лигу чемпионов третий раз.
Обновлено вчера в 18:09
Экономика

В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ

Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Правительство поддержало законопроект о запрете кальянов и вейпов

ИА «Ореанда-Новости» Кабмин одобрил законопроект, запрещающий курение кальянов, электронных сигарет и вейпов в общественных местах.
Обновлено в 01:28
Технологии

Роскачество оценило обучающие приложения для детей

Центр цифровой экспертизы Роскачества отобрал для этого 16 самых популярных развивающих игр-программ для планшетов на платформах iOS и Android.
Обновлено в 01:55
Экономика

Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей

Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Общество

В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ

Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие

ДНР сообщила об обстреле КПП близ Горловки украинскими силовиками

Украинские силовики открыли огонь по пункту пропуска "Майорск" в Донбассе ночью в понедельник.
Обновлено в 01:59
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

Обновлено в 01:22
Футбол

Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу

Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала", "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено вчера в 18:08
Армия и оружие

500-килограммовую бомбу сбросили в Курганской области

На полигоне в Сафакулево летчики вчера сбросили 500-килограммовую бомбу. Испытания провели летчики Челябинска.
Обновлено в 01:17
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено 01 июня в 04:00
Происшествия

В Находке нашли пропавшую семилетнюю девочку

Пропавшая в воскресенье в Находке семилетняя девочка найдена, с ней все в порядке, сообщил РИА Новости представитель управления СК по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:38
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Таймыр
Полуостров в России, самая северная материковая часть суши Евразийского континента, расположен между Енисейским заливом Карского моря и Хатангским заливом моря Лаптевых. Крупнейший полуостров России. По характеру поверхности делится на три части: Северо-Сибирская низменность, горы Бырранга, тянущиеся с юго-запада на северо-восток, и равнина вдоль побережья Карского моря. Южной границей полуострова считается северный уступ плато Путорана. На севере Таймыра расположен глубоко вдающийся в море полуостров Челюскин с одноимённым мысом.
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