Энергетика
ГКЗ утвердила нефтяные запасы на Таймыре в 1,2 млрд т топливаИзвестия вчера в 13:15
Экспертиза Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) утвердила запасы Пайяхской группы нефтяных месторождений на Таймыре в 1,2 млрд т топлива, заявил глава организации Игорь Шпуров в воскресенье, 2 июня.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:07, Ашберн
Происшествия
Мужчина с топором напал на человека в администрации Южно-Сахалинска
По предварительной информации, мужчина с топором напал на человека в администрации областного центра.
Обновлено в 01:04
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Зенит» снова попытается приобрести Акунью
Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
Губернатора Иркутской области выписали из больницы
Губернатора Иркутской области Сергея Левченко выписали из больницы, он уже вышел на работу, сообщили ИА «ИрСити» 3 июня в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
Обновлено вчера в 18:02
Политика
WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле
Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Политика
США выдвинули ультиматум Евросоюзу
Соединенные Штаты выдвинули ультиматум Евросоюзу, чтобы сохранить связь его оборонной политики с интересами страны.
Обновлено в 01:35
Общество
Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно
Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
В Иркутске по крышам бегает «человек-паук»
Обновлено в 01:09
Политика
В Раде оценили снос бюста Жукова националистами
Обновлено в 01:11
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Футбол
Моуринью рассказал о предпочтениях при выборе нового клуба
Португальский футбольный специалист Жозе Моуринью хотел бы стать чемпионом в новой стране и выиграть Лигу чемпионов третий раз.
Обновлено вчера в 18:09
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Правительство поддержало законопроект о запрете кальянов и вейпов
ИА «Ореанда-Новости» Кабмин одобрил законопроект, запрещающий курение кальянов, электронных сигарет и вейпов в общественных местах.
Обновлено в 01:28
Технологии
Роскачество оценило обучающие приложения для детей
Центр цифровой экспертизы Роскачества отобрал для этого 16 самых популярных развивающих игр-программ для планшетов на платформах iOS и Android.
Обновлено в 01:55
Экономика
Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей
Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Общество
В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие
ДНР сообщила об обстреле КПП близ Горловки украинскими силовиками
Украинские силовики открыли огонь по пункту пропуска "Майорск" в Донбассе ночью в понедельник.
Обновлено в 01:59
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Футбол
Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу
Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала", "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено вчера в 18:08
Армия и оружие
500-килограммовую бомбу сбросили в Курганской области
На полигоне в Сафакулево летчики вчера сбросили 500-килограммовую бомбу. Испытания провели летчики Челябинска.
Обновлено в 01:17
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено 01 июня в 04:00
Происшествия
В Находке нашли пропавшую семилетнюю девочку
Пропавшая в воскресенье в Находке семилетняя девочка найдена, с ней все в порядке, сообщил РИА Новости представитель управления СК по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:38