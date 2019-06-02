ГКЗ утвердила нефтяные запасы на Таймыре в 1,2 млрд т топливаИзвестия вчера в 13:15

Экспертиза Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) утвердила запасы Пайяхской группы нефтяных месторождений на Таймыре в 1,2 млрд т топлива, заявил глава организации Игорь Шпуров в воскресенье, 2 июня.

ГКЗ утвердила нефтяные запасы на Таймыре в 1,2 млрд т топлива

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