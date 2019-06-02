Энергетика

ГКЗ утвердила нефтяные запасы на Таймыре в 1,2 млрд т топливаИзвестия 13:15

1 фото
Экспертиза Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) утвердила запасы Пайяхской группы нефтяных месторождений на Таймыре в 1,2 млрд т топлива, заявил глава организации Игорь Шпуров в воскресенье, 2 июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ГКЗ утвердила нефтяные запасы на Таймыре в 1,2 млрд т топлива

Известия13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено 31 мая в 15:55
Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге

Обновлено в 08:59
Политика

Захарова назвала снос бюста Жукова «вызовом» для новой власти Украины

Обновлено в 11:02
Футбол

На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Политика

Бурджанадзе меняет акценты и готовится к выборам в парламент Грузии

"Победа начинается сегодня" - под этим лозунгом партия экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе начинает активно и с новыми силами готовиться к предстоящим парламентским выборам, которые должны пройти в стране в 2020 году.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес

Принцесса Монако вышла замуж за продюсера, ушедшего от русской модели

У кинопродюсера Дмитрия Рассама есть 8-летняя дочь от брака с Марией Новоселовой, у Казираги – 6-летний сын Рафаэль, рожденный вне брака.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Супруга Дмитрия Хворостовского посетила его могилу в Москве

Супруга Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли вместе с детьми посетила могилу оперного артиста, расположенную в Москве.
Обновлено вчера в 13:25
Авто

Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров

Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции

Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Общество

Руководство колонии в Орловской области уволят после видео с банкетом

Обновлено в 13:33
Армия и оружие

Израильские военные показали видео ракетного удара по Сирии

Израильская Армия обороны опубликовала на своей официальной странице в Twitter видеозапись, на которой, по информации военных, запечатлен ракетный удар Израиля по Сирии.
Обновлено в 03:55
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном

Ранее президент США Дональд Трампа в интервью газете The Sun заявил, что Соединенные Штаты стараются воспрепятствовать появлению ядерного оружия у Ирана.
Обновлено в 12:28
Общество

Власти Петербурга намерены удвоить туристический поток в город

Власти Санкт-Петербурга в перспективе намерены вдвое увеличить туристический поток в город благодаря развитию туристической инфраструктуры и организации международных мероприятий, сообщил журналистам в воскресенье врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В полиции Петербурга отвергают причастность к избиению подростка

Как пишет «Новая газета», по факту избиения подростка решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 11:16
Финансы

Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля

В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva

Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Свободу Луизе! Жители Башкирии создают петицию в поддержку кассира, обокравшей банк на 25 миллионов

Обновлено в 09:59
Политика

МИД Британии пообещал выдать Ассанжа США

Лондон не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил глава МИД Британии Джереми Хант, сообщает CBS.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Дочь Вороненкова могут залечить до гроба, заявила Максакова

Обновлено в 12:48
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Наука

Каждодневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Обновлено в 07:01
Политика

Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения

Соединенные Штаты считают, что нормы ЕС в плане защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий препятствуют американским компаниям участвовать в разработке вооружений в Европе.
Обновлено в 11:29
Футбол

Италия вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ

Сборная Италии победила сверстников из Польши в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира.
Обновлено в 13:31
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Наука

Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа

Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадов

Из-за серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов.
Обновлено вчера в 13:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Таймыр
Полуостров в России, самая северная материковая часть суши Евразийского континента, расположен между Енисейским заливом Карского моря и Хатангским заливом моря Лаптевых. Крупнейший полуостров России. По характеру поверхности делится на три части: Северо-Сибирская низменность, горы Бырранга, тянущиеся с юго-запада на северо-восток, и равнина вдоль побережья Карского моря. Южной границей полуострова считается северный уступ плато Путорана. На севере Таймыра расположен глубоко вдающийся в море полуостров Челюскин с одноимённым мысом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное