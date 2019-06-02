Энергетика
ГКЗ утвердила нефтяные запасы на Таймыре в 1,2 млрд т топливаИзвестия 13:15
Экспертиза Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) утвердила запасы Пайяхской группы нефтяных месторождений на Таймыре в 1,2 млрд т топлива, заявил глава организации Игорь Шпуров в воскресенье, 2 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 15:55
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге
Обновлено в 08:59
Футбол
На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Политика
Бурджанадзе меняет акценты и готовится к выборам в парламент Грузии
"Победа начинается сегодня" - под этим лозунгом партия экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе начинает активно и с новыми силами готовиться к предстоящим парламентским выборам, которые должны пройти в стране в 2020 году.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Принцесса Монако вышла замуж за продюсера, ушедшего от русской модели
У кинопродюсера Дмитрия Рассама есть 8-летняя дочь от брака с Марией Новоселовой, у Казираги – 6-летний сын Рафаэль, рожденный вне брака.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Хворостовского посетила его могилу в Москве
Супруга Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли вместе с детьми посетила могилу оперного артиста, расположенную в Москве.
Обновлено вчера в 13:25
Авто
Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров
Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Израильские военные показали видео ракетного удара по Сирии
Израильская Армия обороны опубликовала на своей официальной странице в Twitter видеозапись, на которой, по информации военных, запечатлен ракетный удар Израиля по Сирии.
Обновлено в 03:55
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном
Ранее президент США Дональд Трампа в интервью газете The Sun заявил, что Соединенные Штаты стараются воспрепятствовать появлению ядерного оружия у Ирана.
Обновлено в 12:28
Общество
Власти Петербурга намерены удвоить туристический поток в город
Власти Санкт-Петербурга в перспективе намерены вдвое увеличить туристический поток в город благодаря развитию туристической инфраструктуры и организации международных мероприятий, сообщил журналистам в воскресенье врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В полиции Петербурга отвергают причастность к избиению подростка
Как пишет «Новая газета», по факту избиения подростка решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 11:16
Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva
Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Свободу Луизе! Жители Башкирии создают петицию в поддержку кассира, обокравшей банк на 25 миллионов
Обновлено в 09:59
Политика
МИД Британии пообещал выдать Ассанжа США
Лондон не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил глава МИД Британии Джереми Хант, сообщает CBS.
Обновлено в 13:37
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Политика
Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения
Соединенные Штаты считают, что нормы ЕС в плане защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий препятствуют американским компаниям участвовать в разработке вооружений в Европе.
Обновлено в 11:29
Футбол
Италия вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ
Сборная Италии победила сверстников из Польши в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира.
Обновлено в 13:31
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Наука
Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа
Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадов
Из-за серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов.
Обновлено вчера в 13:01