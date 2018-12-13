Госавтоинспекция России ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения. Как сообщил ТАСС руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин, ведомство взяло паузу в этом процессе.

с чего всё началось

Госавтоинспекция (ГИБДД) ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД). ОБ этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина.

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