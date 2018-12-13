Транспорт

ГИБДД запретила МВД менять правила дорожного движения
Газета.Ru
17:19

Госавтоинспекция (ГИБДД) ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД). ОБ этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина.
Газета.Ru17:19
с чего всё началось

ГИБДД ввела мораторий на поправки в правила дорожного движения

Госавтоинспекция России ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения. Как сообщил ТАСС руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин, ведомство взяло паузу в этом процессе.
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