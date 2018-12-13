Транспорт
Госавтоинспекция (ГИБДД) ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина.
Газета.Ruвчера в 17:19
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