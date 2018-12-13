Транспорт
Решение касается только поправок, инициированных Госавтоинспекцией Госавтоинспекция договорилась о введении моратория на внесение изменений в правила дорожного движения. Поправки происходят слишком часто, большинство из них до населения даже не доводится, считают в ведомстве.
Коммерсантъ02:19
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с чего всё началось
Госавтоинспекция России ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения. Как сообщил ТАСС руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин, ведомство взяло паузу в этом процессе.ТАССвчера в 17:01
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Транспорт
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Начальник ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что после введения электронных водительских документов и свидетельств о транспортном средстве, россиянам можно будет управлять машиной без документов, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:12
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В поездах МЦД установят информационные экраны
Обновлено вчера в 23:42
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Горожане с нетерпением ждут открытия ледового царства, которое в этом году расположится на правом берегу реки Казанки возле центра семьи «Казан» - у «Чаши».
Обновлено в 02:25
Транспорт
Из-за открытия Московского моста в центре Чебоксар перекрывают дороги
В Чебоксарах из-за подготовки к открытию второй очереди Московского моста перекроют дороги в центре города.
Обновлено вчера в 23:39
Транспорт
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Транспорт
Ремонт закроет Кондратьевский проспект для троллейбусов
В связи с проведением работ по ремонту водоканала для проезда троллейбусов закроют Кондратьевский проспект в районе пересечения с проспектом Металлистов.
Обновлено в 01:58
Транспорт
Стоимость парковки в центре Москвы почти догнала цены в Лондоне
Издание Deutsche Welle в свете повышения стоимости парковки в центре Москвы оценило, сколько обойдется оставить машину в некоторых других столицах Европы.
Обновлено вчера в 10:11
Транспорт
InDriver запустил междугородние перевозки по Центральной России
Фото: iStock Сервис вызова такси inDriver запустил междугородние перевозки для 50 городов центральной России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:04
Транспорт
Жителей Подмосковья предупредили о сильной гололедице 13 декабря
Обновлено вчера в 07:45
Транспорт
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ЦОДД предупредил автомобилистов об ограничении транспортного движения на улице Стахановская в Москве с 20 декабря 2018 года по 15 марта 2019 года.
Обновлено в 00:13
Транспорт
На Украине снегопад обесточил населенные пункты в шести областях
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Обновлено в 02:23
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За грязные номера в Саратове оштрафовали 419 водителей
В Саратове за неделю остановили 419 водителей с грязными номерными знаками. В УГИБДД города подвели итоги рейда «Регистрационный знак».
Обновлено в 02:14
Транспорт
Смольный обновил сроки строительства кольцевой линии метро
Петербургское правительство изменило план развития городского метро: в документе, опубликованном на сайте Смольного, приводится список станций, которые должны быть возведены к 2032 году.
Обновлено в 02:06
Транспорт
В Волгограде с 1 января подорожает проезд в общественном транспорте
Еще одну «радостную» новость волгоградцам: с 1 января в городе-герое поднимается стоимость проезда в общественном транспорте.
Обновлено вчера в 14:58
Транспорт
Транспортный коридор Володарского - Тихорецкая - М-4 Дон в Краснодаре будут финансировать поэтапно
«Проект транспортного коридора разбит на несколько участков, будет иметь последовательное финансирование в рамках возможностей краевого и городского бюджетов», - отметил градоначальник.
Обновлено в 02:19