Транспорт

ГИБДД ввела мораторий на изменения в ПДД
Коммерсантъ
02:19

Решение касается только поправок, инициированных Госавтоинспекцией Госавтоинспекция приняла решение ввести мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения. Поправки происходят слишком часто, большинство из них до населения даже не доводится, считают в ведомстве.
Коммерсантъ02:19
с чего всё началось

ГИБДД ввела мораторий на поправки в правила дорожного движения

Госавтоинспекция России ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения. Как сообщил ТАСС руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин, ведомство взяло паузу в этом процессе.
ТАССвчера в 17:01

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ГИБДД ввела мораторий на изменения в ПДД

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В Госдуме дали оценку решению ГИБДД о запрете вносить изменения в ПДД

URA.Ru03:09

ГИБДД ввела мораторий на изменения правил дорожного движения

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Lenta.ruвчера в 17:47

ГИБДД ввела мораторий на поправки в правила дорожного движения

ТАССвчера в 17:01
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