Транспорт
ГИБДД ввела мораторий на изменения правил дорожного движения
ГИБДД ввела мораторий на изменения правил дорожного движенияRT на русском22:45
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с чего всё началось
Госавтоинспекция России ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения. Как сообщил ТАСС руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин, ведомство взяло паузу в этом процессе.ТАСС17:01
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Транспорт
В ГИБДД начали тестировать технологию по проверке водителей по фото
"Программный продукт сделан таким образом, что в тестовом режиме мы уже можем сфотографировать водителя и увидеть выгрузку информации по нему, его историю, все вопросы, которые ему предъявляются при дорожном движении", - пояснил он.
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Движение на улице Стахановская ограничат с 20 декабря по 15 марта из-за реконструкции инженерных сетей.
Обновлено в 19:28
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Движение на площади Кирова в Петрозаводске закроют на полтора месяца
С 15 декабря по 30 января на площади Кирова запрещается движение всех видов транспорта, сообщает мэрия Петрозаводска.
Обновлено в 09:04
Транспорт
Завершен ремонт моста через Оку и запущено движение по М-5 в Коломне
Движение автомоильеного потока по мосту через Оку востановлено в Коломенском городском округе Московской обалсти, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 10:47
Транспорт
Завершена проходка тоннеля между станциями «Окская» и «Стахановская»
В минувшую среду, 12-го декабря, в Москве рабочие завершили проходку тоннеля на участке Некрасовской линии метрополитена в районе между станциями «Окская» и «Стахановская», проинформировал столичный градоначальник Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.
Обновлено в 16:17
Транспорт
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Транспорт
Смольный утвердил новый план развития метро до 2030 года
Власти Петербурга утвердили новый план развития метро. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Обновлено в 07:09
Транспорт
Скорая стала приезжать на места ДТП вдвое быстрее
Время прибытия автомобилей скорой помощи на места ДТП в Москве сократилось в два раза за последние 5 лет.
Обновлено в 14:32
Транспорт
Пеший переход и ледовая переправа открыты на реке Лене
12 декабря на реке Лене открыли ледовую переправу на участке автодороги Верхноленск-Магадан 0 км + 0,90 км Качугского района.
Обновлено в 19:55
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Главгосэкспертиза одобрила проект дороги в обход Барнаула
Обновлено в 21:45
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Стоимость проезда в томских маршрутках хотят поднять до 30 рублей
По сведениям перевозчиков, увеличение стоимости связано с необходимостью установки в автобусах тахографов. Этого требует федеральный закон.
Обновлено в 19:08
Транспорт
Газпром выделит Ленобласти миллиард на дороги
Правительство Ленобласти договорилось с дочерней компанией «Газпрома» о предоставлении миллиарда рублей на ремонт дорог.
Обновлено в 16:41
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В Красноярске на год ограничат движение возле стройки в центре
В Красноярске до конца 2019 года закрыли проезды возле строящегося здания Третьего арбитражного апелляционного суда.
Обновлено в 23:21
Транспорт
О погоде и работе транспорта расскажут информационные экраны в поездах МЦД
В поездах «Иволга», которые будут курсировать по Московским центральным диаметрам (МЦД), установят информационные экраны.
Обновлено в 23:03