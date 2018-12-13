Транспорт

ГИБДД ввела мораторий на изменения правил дорожного движения
RT на русском
22:45

ГИБДД ввела временный мораторий на изменения в правилах дорожного движения.
RT на русском22:45
с чего всё началось

ГИБДД ввела мораторий на поправки в правила дорожного движения

Госавтоинспекция России ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения. Как сообщил ТАСС руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин, ведомство взяло паузу в этом процессе.
ТАСС17:01

Подробнее о событии

ГИБДД заявила о моратории на изменения в правилах дорожного движения

РБК20:27

ГИБДД ввела мораторий на «запутавшие всех» изменения ПДД

Lenta.ru17:47

«Всех замучили». ГИБДД вводит мораторий на поправки в ПДД

Life.ru17:38

ГИБДД запретила МВД менять правила дорожного движения

Газета.Ru17:19

ГИБДД России запретила вносить поправки в ПДД

News.ru17:16

Госавтоинспекция объявила мораторий на изменение правил дорожного движения

URA.Ru17:11

ГИБДД ввела мораторий на поправки в правила дорожного движения

ТАСС17:01
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
Транспорт

В ГИБДД начали тестировать технологию по проверке водителей по фото

"Программный продукт сделан таким образом, что в тестовом режиме мы уже можем сфотографировать водителя и увидеть выгрузку информации по нему, его историю, все вопросы, которые ему предъявляются при дорожном движении", - пояснил он.
Обновлено в 10:27
Транспорт

В новогодние праздники парковки в Москве станут бесплатными

Обновлено в 11:45
Транспорт

Движение на Стахановской улице ограничат из-за инженерных работ

Движение на улице Стахановская ограничат с 20 декабря по 15 марта из-за реконструкции инженерных сетей.
Обновлено в 19:28
Транспорт

Движение на площади Кирова в Петрозаводске закроют на полтора месяца

С 15 декабря по 30 января на площади Кирова запрещается движение всех видов транспорта, сообщает мэрия Петрозаводска.
Обновлено в 09:04
Транспорт

Завершен ремонт моста через Оку и запущено движение по М-5 в Коломне

Движение автомоильеного потока по мосту через Оку востановлено в Коломенском городском округе Московской обалсти, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 10:47
Транспорт

Завершена проходка тоннеля между станциями «Окская» и «Стахановская»

В минувшую среду, 12-го декабря, в Москве рабочие завершили проходку тоннеля на участке Некрасовской линии метрополитена в районе между станциями «Окская» и «Стахановская», проинформировал столичный градоначальник Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.
Обновлено в 16:17
Транспорт

Краснодар попросит скорректировать нормы для развития трамвайной сети

Обновлено в 08:04
Транспорт

Смольный утвердил новый план развития метро до 2030 года

Власти Петербурга утвердили новый план развития метро. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Обновлено в 07:09
Транспорт

Скорая стала приезжать на места ДТП вдвое быстрее

Время прибытия автомобилей скорой помощи на места ДТП в Москве сократилось в два раза за последние 5 лет.
Обновлено в 14:32
Транспорт

Пеший переход и ледовая переправа открыты на реке Лене

12 декабря на реке Лене открыли ледовую переправу на участке автодороги Верхноленск-Магадан 0 км + 0,90 км Качугского района.
Обновлено в 19:55
Транспорт

Главгосэкспертиза одобрила проект дороги в обход Барнаула

Обновлено в 21:45
Транспорт

Стоимость проезда в томских маршрутках хотят поднять до 30 рублей

По сведениям перевозчиков, увеличение стоимости связано с необходимостью установки в автобусах тахографов. Этого требует федеральный закон.
Обновлено в 19:08
Транспорт

Газпром выделит Ленобласти миллиард на дороги

Правительство Ленобласти договорилось с дочерней компанией «Газпрома» о предоставлении миллиарда рублей на ремонт дорог.
Обновлено в 16:41
Транспорт

В Красноярске на год ограничат движение возле стройки в центре

В Красноярске до конца 2019 года закрыли проезды возле строящегося здания Третьего арбитражного апелляционного суда.
Обновлено в 23:21
Транспорт

О погоде и работе транспорта расскажут информационные экраны в поездах МЦД

В поездах «Иволга», которые будут курсировать по Московским центральным диаметрам (МЦД), установят информационные экраны.
Обновлено в 23:03
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