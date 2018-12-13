Транспорт
ГИБДД ввела мораторий на изменения правил дорожного движения
ГИБДД ввела мораторий на изменения правил дорожного движенияРИА Новости03:39
МВД временно не будет вносить изменения в правила дорожного движения. Ранее в СМИ появилась информация, что Госавтоинспекция ввела мораторий, потому что многочисленными поправками "всех замучили и запутали".
РИА Новости03:39
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с чего всё началось
Госавтоинспекция России ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения. Как сообщил ТАСС руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин, ведомство взяло паузу в этом процессе.ТАССвчера в 17:01
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