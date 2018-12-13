Транспорт

ГИБДД ввела мораторий на изменения правил дорожного движения
РИА Новости
03:39

МВД временно не будет вносить изменения в правила дорожного движения. Ранее в СМИ появилась информация, что Госавтоинспекция ввела мораторий, потому что многочисленными поправками "всех замучили и запутали".
РИА Новости03:39
с чего всё началось

ГИБДД ввела мораторий на поправки в правила дорожного движения

Госавтоинспекция России ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения. Как сообщил ТАСС руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин, ведомство взяло паузу в этом процессе.
ТАССвчера в 17:01

Подробнее о событии

В Госдуме поддержали мораторий на изменение ПДД

ФАН04:45

ГИБДД ввела мораторий на изменения в ПДД

Коммерсантъ02:19

ГИБДД ввела мораторий на изменения правил дорожного движения

Газета.Ru01:34

ГИБДД заявила о моратории на изменения в правилах дорожного движения

РБКвчера в 20:27

ГИБДД ввела мораторий на «запутавшие всех» изменения ПДД

Lenta.ruвчера в 17:47

Госавтоинспекция объявила мораторий на изменение правил дорожного движения

URA.Ruвчера в 17:11

ГИБДД ввела мораторий на поправки в правила дорожного движения

ТАССвчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Транспорт

Более 40 рейсов задержано в аэропортах Москвы из-за снегопада

В московских аэропортах из-за снегопада задержано более 40 рейсов.
Обновлено в 04:55
Транспорт

ГИБДД разрешит садиться за руль без документов

Начальник ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что в ведомстве готовятся к новому этапу в определении личности водителя транспортного средства.
Обновлено в 05:22
Транспорт

Поезда на Московских центральных диаметрах оборудуют инфоэкранами

В поездах «Иволга», которые запустят на Московских центральных диаметрах, будут установлены специальные инфоэкраны, на них будет отображаться информация об изменениях в работе общественного транспорта, прогноз погоды и анонсы городских мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 00:35
Транспорт

Дорожные службы Подмосковья перевели на усиленный режим работы

Все дорожные службы Московской области работают в усиленном режиме из-за снегопада, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
Обновлено в 03:57
Транспорт

Строительство Евпаторийской развязки в Симферополе затягивается

Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Симферополь - Евпатория" и автомобильной дороги "Симферополь - Мирное - Дубки" ведется в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года".
Обновлено в 04:31
Транспорт

В новогодние праздники перекроют движение у Центра семьи «Казан»

С 25 декабря по 9 января в Казани частично перекроют улицы Сибгата Хакима и Бондаренко возле Центра семьи «Казан», перед которым установят центральную городскую елку и построят ледовый городок.
Обновлено в 04:55
Транспорт

Открытие Московского моста начнется с перекрытия дорог

В Чебоксарах открывается Московский мост. По этой причине временно ограничивается движение транспорта.
Обновлено в 01:00
Транспорт

Северо-восточная хорда построена на 70%

Обновлено в 05:08
Транспорт

С Кондратьевского проспекта на выходные уберут троллейбусы

Обновлено в 03:54
Транспорт

Аксенов раскритиковал очередность дорожных работ в Симферополе

Глава Крыма заявил, что ремонтные работы надо было начинать с окраин города - с улиц, "где люди катка никогда не видели" Глава РК Сергей Аксенов подверг критике очередность дорожных работ в Симферополе.
Обновлено в 03:54
Транспорт

На Военно-Грузинской дороге скопились более 200 машин из-за непогоды

Более 200 машин скопилось на закрытой из-за непогоды Военно-Грузинской дороге, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 04:59
Транспорт

Власти Казани предложили эвакуировать машины за неоплату парковки

Исполком Казани предлагает эвакуировать машины, чьи владельцы не оплатили парковку.
Обновлено в 03:54
Транспорт

Два новых автобуса добавлены на пригородный маршрут Краснодара

Транспорт появился 13 декабря на маршруте №141А «Станица Старокорсунская - (Зеленый берег) -ТЭЦ».
Обновлено в 04:23
Транспорт

С нового года в Волгограде подорожает проезд в общественном транспорте

По традиции, оправдывая повышение стоимости проезда, городские власти вспоминают, что тарифы на муниципальных маршрутах общественного транспорта удерживали на одном уровне последние два года.
Обновлено вчера в 23:36
Транспорт

Жители Ленинского района Ярославля обсудили проблемы с мэром

Вчера вечером в Доме культуры Строитель мэр Ярославля Владимир Волков и глава территориальной администрации Ленинского и Кировского районов Александр Трудоношин встретились с жителями Ленинского района, чтобы обсудить насущные проблемы.
Обновлено в 01:43
Главное