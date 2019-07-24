с чего всё началось

ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

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