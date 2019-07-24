Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогахРИА Новости 03:37
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
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с чего всё началось
На сайте регионального управления ГИБДД появился не только перечень приборов фото- видеофиксации нарушений, но и карта, на которой указано где водителям стоит остерегаться «всевидящего ока» Госавтоинспекции.Tvtver.ruвчера в 08:50
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Политика
Трамп обещал разобраться с отравлением Навального
Дональд Трамп обещал разобраться с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
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Происшествия
В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату
В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату.
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Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
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Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
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Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
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Космос
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Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Эскадрилью новых истребителей Су-35 сформировали в Тверской области
«Истребительный полк Западного военного округа завершил комплектование эскадрильи высокоманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С для постоянного базирования в Тверской области», - сказали в пресс-службе ЗВО.
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Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
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Обновлено вчера в 13:37
Экономика
Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля
В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.
Обновлено в 03:02
Футбол
Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»
Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Новичок московского «Динамо» извинился за публикацию интимного видео
Новичок московского «Динамо» Клинтон Н'Жье извинился за публикацию в социальной сети Snapchat собственного видео интимного содержания.
Обновлено в 04:56
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
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Обновлено вчера в 16:46
Политика
Две трети россиян назвали ВМФ России сильнейшим флотом
Две трети россиян (67%) считают Военно-морской флот (ВМФ) России сильнейшим среди флотов ведущих морских держав, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:40
Финансы
Сбербанк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,3%
Группа Сбербанка России во втором квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 16,3% - до 250,3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
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Кино
Россияне рассказали о самых частых интернет-запросах о Гарри Поттере
Аналитики проекта «Кино Mail.ru» узнали, что чаще всего гуглят жители России о вселенной Гарри Поттера.
Обновлено в 01:38
Экономика
Apple смогла нарастить выручку вопреки падению продаж iPhone
Продажи iPhone по итогам минувшего квартала составили менее 50% всей выручки Apple. Об этом сообщается в квартальном финансовом отчете.
Обновлено в 04:33
Общество
Сыры и колбасы стали самыми похищаемыми товарами из магазинов
Самыми похищаемыми товарами из продуктовых магазинов стали сыры и колбасы, сообщил РБК со ссылкой на разработчика системы защиты от магазинных краж BIT.
Обновлено в 04:02
Экономика
«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму
Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.
Обновлено в 04:52
Общество
Стало известно, когда школы Екатеринбурга смогут перейти на одну смену
Екатеринбургские школы смогут перейти на односменное обучение до 2035 года.
Обновлено в 04:31
Общество
Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о «новом Чернобыле»
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.
Обновлено в 04:23
Интернет
Выручка Huawei за первую половину 2019 года выросла на 23,2%
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Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Участники дебатов Демократической партии США бросают вызов Трампу
Сандерс предложил "бросить вызов расизму и сексизму Трампа, объединившись в беспрецедентном по своему масштабу движении, которое не только победит Трампа, но и трансформирует экономику и систему управления" США.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
Москвич ранил ножом владельца найденного им паспорта
Между мужчинами возник конфликт, входе которого злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов предметом, похожим на нож.
Обновлено в 04:25
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
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Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30