Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогахРИА Новости 03:37

ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
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с чего всё началось
На сайте регионального управления ГИБДД появился не только перечень приборов фото- видеофиксации нарушений, но и карта
, на которой указано где водителям стоит остерегаться «всевидящего ока» Госавтоинспекции.
Tvtver.ruвчера в 08:50

Подробнее о событии

На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах

Дождь03:47

ГИБДД опубликовала карту фото- и видеокамер на дорогах

Известия04:34

Сайт ГИБДД сломался после публикации карты всех камер на дорогах

URA.Ru04:52

На сайте ГИБДД появилась карта с камерами на дорогах по всей России

РБК04:34

ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами

ТАСС03:40

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

РИА Новости03:37

Сайт ГИБДД упал после публикации всех камер на дорогах

Газета.Ru04:28
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Интернет

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