Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогахРИА Новости 03:37

ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
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Владимир Путин
В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок.
— Владимир ПутинРамблер 05:28
с чего всё началось
ГИБДД запустила на своем сайте интерактивный раздел
, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости08:16

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На сайте Госавтоинспекции появилась интерактивная карта с камерами фото— и видеофиксации на дорогах

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Коммерсантъ04:56

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РБК04:34

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ТАСС03:40
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
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