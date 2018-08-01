ГИБДД ужесточит контроль за автошколамиИнтерфакс 02:49

Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами ГИБДД хочет усилить контроль за автошколами. Сейчас образовательные фирмы, стремясь сэкономить, зачастую переводят обучение в онлайн, а вождению учат на необорудованных площадках.

с чего всё началось

Как отмечает "Ъ", МВД России уже поручено в мае разработать порядок такого контроля. Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.

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