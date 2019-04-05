Общество

ГИБДД ужесточила контроль за автошколамиРБК вчера в 23:16

В ГИБДД агентству пояснили, что, помимо согласования учебных программ, Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
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Требования к российским автошколам ужесточили с 7 апреля

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В России усилен порядок контроля автошкол

Экономика сегодня00:47

ГИБДД ужесточила требования к автошколам

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В России ужесточили требования к автошколам

Известия03:31

В России ужесточили требования к автошколам

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В России ужесточается контроль за автошколами

Народные новостивчера в 18:18

Некачественным автошколам включат «красный свет»

Парламентская газетавчера в 17:07
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Политика

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Политика

Россия попросила США остановить оккупацию территории в районе Рукбана

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает американскую прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Рукбан в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:51
Происшествия

На подземной парковке жилого дома в Москве произошел пожар

Возгорание произошло на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 03:53
Политика

Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни

В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Обновлено в 02:21
Политика

Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Футбол

Ювентус — Милан 2:1

Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

В Свердловской области пьяная женщина дважды сбила пешехода

В Свердловской области нетрезвая 34-летняя женщина на Nissan Juke сбила двух 17-летних девушек.
Обновлено в 03:55
Политика

Польша потребует от Германии $900 млрд репараций

Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Происшествия

Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео

Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

На севере Бразилии обрушилась часть моста

Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Важное за сутки

Названы снижающие давление продукты

Обновлено вчера в 07:00
Гаджеты

Концепт дня: создан самый универсальный в мире смартфон

Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном

Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

ЧП в московском аэропорту: У вылетавшего в Уфу самолета отказали шасси

Обновлено в 04:04
Кино

Актеры фильма «Мстители» приняли участие в акции в поддержку тяжелобольных детей

Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Внучка Елизаветы II выйдет замуж за 24-летнего миллионера

Обновлено в 04:12
Футбол

Кононов выгорает в «Спартаке», он больше не такой спокойный

Олег Кононов на пресс-конференции после дерби выглядел потерянным человеком: пустой взгляд вдаль, поджатые губы, тихий голос, отрывистые фразы, разорванные многоточием на полуслове.
Обновлено вчера в 20:10
Общество

В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой

Обновлено вчера в 15:52
Здоровье

В России появится новая медицинская специализация

С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины.
Обновлено в 01:02
Происшествия

Под Костромой двое детей пропали во время прогулки

Как сообщает региональное СУ СКР, 6 апреля дети отправились на прогулку и с тех пор не вернулись домой.
Обновлено в 03:22
Кино

Дракон-акробат. Как Джеки Чан стал настоящим наследником Брюса Ли

Чан даже снялся в «Кулаке ярости» и «Выходе дракона», но в то время он был, скорее, каскадером, который и роли играл соответствующие.
Обновлено вчера в 17:13
Наука

Ученые описали древнее существо с длинными щупальцами

Ученый подробно описал этих существ с длинными щупальцами.
Обновлено в 01:24
Энергетика

Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен

Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено 05 апреля в 11:07
Хоккей

Тренер «Тампы» заявил, что рекорд Кучерова важен для всей команды

Обновлено в 03:59
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Музыка

Децла посмертно признали «Хип-хоп-легендой»

Рэпера посмертно признали "Хип-хоп-легендой" - награду вручили отцу Толмацкого, Напомним, о смерти Децла стало известно утром 3 февраля - по словам концертного директора артиста, который приехал с концертом в Ижевск, причиной смерти стала остановка сердца.
Обновлено в 03:40
Футбол

Галицкий рассказал, почему не отпустил тренера Мусаева на стажировку к Сарри

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о том, почему отказал тренеру клуба Мураду Мусаеву в стажировке у возглавляющего «Челси» итальянского специалиста Маурицио Сарри.
Обновлено в 03:38
Футбол

Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты

Обновлено в 03:22
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