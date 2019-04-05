Общество
ГИБДД ужесточила контроль за автошколамиРБК вчера в 23:16
В ГИБДД агентству пояснили, что, помимо согласования учебных программ, Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
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Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Россия попросила США остановить оккупацию территории в районе Рукбана
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает американскую прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Рукбан в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:51
Происшествия
На подземной парковке жилого дома в Москве произошел пожар
Возгорание произошло на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 03:53
Политика
Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни
В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Обновлено в 02:21
Политика
Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак
Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Футбол
Ювентус — Милан 2:1
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
В Свердловской области пьяная женщина дважды сбила пешехода
В Свердловской области нетрезвая 34-летняя женщина на Nissan Juke сбила двух 17-летних девушек.
Обновлено в 03:55
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Происшествия
Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео
Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
На севере Бразилии обрушилась часть моста
Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Важное за сутки
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Гаджеты
Концепт дня: создан самый универсальный в мире смартфон
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном
Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено вчера в 11:55
Кино
Актеры фильма «Мстители» приняли участие в акции в поддержку тяжелобольных детей
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II выйдет замуж за 24-летнего миллионера
Обновлено в 04:12
Футбол
Кононов выгорает в «Спартаке», он больше не такой спокойный
Олег Кононов на пресс-конференции после дерби выглядел потерянным человеком: пустой взгляд вдаль, поджатые губы, тихий голос, отрывистые фразы, разорванные многоточием на полуслове.
Обновлено вчера в 20:10
Общество
В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой
Обновлено вчера в 15:52
Здоровье
В России появится новая медицинская специализация
С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Под Костромой двое детей пропали во время прогулки
Как сообщает региональное СУ СКР, 6 апреля дети отправились на прогулку и с тех пор не вернулись домой.
Обновлено в 03:22
Кино
Дракон-акробат. Как Джеки Чан стал настоящим наследником Брюса Ли
Чан даже снялся в «Кулаке ярости» и «Выходе дракона», но в то время он был, скорее, каскадером, который и роли играл соответствующие.
Обновлено вчера в 17:13
Наука
Ученые описали древнее существо с длинными щупальцами
Ученый подробно описал этих существ с длинными щупальцами.
Обновлено в 01:24
Энергетика
Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен
Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено 05 апреля в 11:07
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 16:58
Музыка
Децла посмертно признали «Хип-хоп-легендой»
Рэпера посмертно признали "Хип-хоп-легендой" - награду вручили отцу Толмацкого, Напомним, о смерти Децла стало известно утром 3 февраля - по словам концертного директора артиста, который приехал с концертом в Ижевск, причиной смерти стала остановка сердца.
Обновлено в 03:40
Футбол
Галицкий рассказал, почему не отпустил тренера Мусаева на стажировку к Сарри
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о том, почему отказал тренеру клуба Мураду Мусаеву в стажировке у возглавляющего «Челси» итальянского специалиста Маурицио Сарри.
Обновлено в 03:38
Футбол
Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты
Обновлено в 03:22