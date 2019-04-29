Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движенияРИА Новости вчера в 23:23
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав. Об этом в интервью "Известиям" рассказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Общество
Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой
Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.
Обновлено в 04:27
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено 27 апреля в 05:49
Культура
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Авто
Начало продаж автомобилей марки Aurus отложено на год
Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся не в текущем, 2019, а лишь в следующем в 2020 году – об этом сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на информацию от компанию "Авилон", одного из двух дилеров марки в России.
Обновлено в 04:06
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Экономика
Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн
Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:06
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
МВД потребовало доступ к врачебной тайне
В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.
Обновлено в 05:39
Политика
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся под Ростовом
Алзинов напомнил, что теперь жители ЛНР могут получить российское гражданство в упрощенном режиме.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу
Команда выигравшего президентские выборы на Украине Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:12
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50
Транспорт
Из Пулково возобновляются полеты в Сеул
Korean Air – единственная авиакомпания, которая выполняет прямые регулярные полеты между Санкт-Петербургом и Сеулом.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Обновлено в 03:53
Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Политика
Ксения Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Ксения Собчак в Instagram сообщила, что сидела на коленях у Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:06
Единоборства
В Абу-Даби пройдет первый турнир UFC, где выступит Хабиб Нурмагомедов
Ранее сообщалось, что именно в этот день чемпион лиги в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет первый поединок после дисквалификации.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку
Мотовилихинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор второму подростку, который в январе 2018 года напал на учителя и других учеников с ножом в одной из местных школ.
Обновлено в 03:00
Энергетика
В Белоруссии пока не получили чистую нефть из России
Белорусский госконцерн "Белнефтехим" заявил, что соответствующая стандартам качества российская нефть пока не поступила на территорию страны после инццидента с загрязнением.
Обновлено в 06:04
Общество
Тамбов назвали одним из самых бедных городов России
Рейтинг бедных городов сформирован по результатам соцопроса в 24 городах России Эксперты агентства ZOOM MARKET провели соцопрос и выяснили, жители каких городов России считают себя самыми бедными.
Обновлено в 04:27
Автоспорт
Даниил Квят: Куплю Риккардо зеркала заднего вида к следующей гонке
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
«Водоканал» расторгает договор с поставщиком электроэнергии
Выяснилось, что «Развитие и инвестиции» определяло стоимость поставляемой «Водоканалу» электроэнергии с нарушением условий договора и действующего законодательства — за последние три года «Водоканал Санкт-Петербурга» переплатил поставщику 1,778 млрд рублей.
Обновлено в 05:12
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu.
Обновлено в 05:09