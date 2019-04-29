ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движенияРИА Новости вчера в 23:23

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав. Об этом в интервью "Известиям" рассказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров.

Общество Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.

Политика Путин: Украина без транзита останется без газа Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.

Культура Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".

Авто Начало продаж автомобилей марки Aurus отложено на год Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся не в текущем, 2019, а лишь в следующем в 2020 году – об этом сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на информацию от компанию "Авилон", одного из двух дилеров марки в России.

Технологии Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети» Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.

Экономика Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Общество МВД потребовало доступ к врачебной тайне В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.

Политика Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся под Ростовом Алзинов напомнил, что теперь жители ЛНР могут получить российское гражданство в упрощенном режиме.

Армия и оружие Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Политика Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу Команда выигравшего президентские выборы на Украине Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего главы государства Петра Порошенко.

Энергетика «Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом» Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».

Экономика Зарплаты намерены расти выше инфляции Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.

Транспорт Из Пулково возобновляются полеты в Сеул Korean Air – единственная авиакомпания, которая выполняет прямые регулярные полеты между Санкт-Петербургом и Сеулом.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Культура После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка "Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.

Политика Ксения Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского Ксения Собчак в Instagram сообщила, что сидела на коленях у Владимира Зеленского.

Единоборства В Абу-Даби пройдет первый турнир UFC, где выступит Хабиб Нурмагомедов Ранее сообщалось, что именно в этот день чемпион лиги в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет первый поединок после дисквалификации.

Происшествия Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку Мотовилихинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор второму подростку, который в январе 2018 года напал на учителя и других учеников с ножом в одной из местных школ.

Энергетика В Белоруссии пока не получили чистую нефть из России Белорусский госконцерн "Белнефтехим" заявил, что соответствующая стандартам качества российская нефть пока не поступила на территорию страны после инццидента с загрязнением.

Общество Тамбов назвали одним из самых бедных городов России Рейтинг бедных городов сформирован по результатам соцопроса в 24 городах России Эксперты агентства ZOOM MARKET провели соцопрос и выяснили, жители каких городов России считают себя самыми бедными.

Экономика «Водоканал» расторгает договор с поставщиком электроэнергии Выяснилось, что «Развитие и инвестиции» определяло стоимость поставляемой «Водоканалу» электроэнергии с нарушением условий договора и действующего законодательства — за последние три года «Водоканал Санкт-Петербурга» переплатил поставщику 1,778 млрд рублей.

Общество В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.

Происшествия Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.