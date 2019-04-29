Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движенияРИА Новости вчера в 23:23
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав. Об этом в интервью "Известиям" рассказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров.
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Происшествия
Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»
Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ
Обновлено вчера в 15:01
Культура
Как дочь Алсу вообще могла победить на «Голосе», проболтался Нагиев
Ранее Нагиев заявил об ударе по репутации из-за победы дочери Алсу на "Голосе".
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено вчера в 12:18
Гаджеты
Оператор Tele2 впервые в РФ предложил пользователям перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 впервые в России предложил пользователям технологию eSIM (embedded Sim, встроенная сим-карта), сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Финансы
Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%
С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Ветер сорвал крыши с 12 домов и нескольких больниц в Башкирии
Сильный ветер сорвал крыши с 12 частных домов и нескольких больниц в Башкирии.
Обновлено вчера в 16:48
Общество
В Москве к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С
Синоптики прогнозируют, что к концу первых майских праздников в Москве потеплеет до +20 °С. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Туве на военном полигоне подорвался ребёнок
На военном полигоне на снаряде подорвался ребёнок. В пресс-службе республиканского правительства эту информацию ИА REGNUM подтвердили.
Обновлено в 00:41
Экономика
В России ввели лимиты на отправку денежных переводов в четыре страны
С 16 апреля работающие в России системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тыс. руб. в месяц) и Казахстан (до 150 тыс. руб.), сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 02:01
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Экономика
ФТС предлагает повысить импортные пошлины на концентрат сока
Добавим, что предложение повысить импортные пошлины на ряд видов продовольственного сырья ФТС направила в Минсельхоз РФ в апреле 2019 года.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Певица МакSим рассказала, как попала в ДТП
Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, рассказала, как попала в аварию.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
СМИ: подозреваемый в шпионаже подданный ОАЭ совершил самоубийство в Стамбуле
Подданный ОАЭ, задержанный ранее в Турции по подозрению в шпионаже, покончил с собой в тюрьме.
Обновлено в 02:26
Экономика
Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение роста
Крупнейшие акционеры Ozon – АФК "Система" и Baring Vostok предоставили онлайн-ритейлеру конвертируемый заем в 10 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщили представители всех участников сделки.
Обновлено вчера в 16:35
Транспорт
В ГИБДД придумали, как собирать с водителей больше штрафов
Водители притормаживают перед камерой, но потом снова набирают скорость.
Обновлено вчера в 01:31
Футбол
«Реал» проиграл последней команде Примеры «Райо Вальекано»
«Реал» уступил «Райо Вальекано» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:1.
Обновлено вчера в 16:42
Экономика
Житель Брянска рассказал, как его обманули в банке
Житель Брянска рассказал, как его обманули в банке.
Обновлено в 01:15
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
В Казани сбили перебегавшую магистраль с коляской женщину
Обновлено вчера в 10:15
Экономика
Отели Hyatt во Владивостоке: деньги были потеряны
Как сообщало ИА REGNUM, российский аукционный дом подвёл итоги продажи недостроенных отелей в бухте Золотой Рог и на мысе Бурный во Владивостоке, два гостиничных комплекса Hyatt были проданы за 3,7 млрд рублей.
Обновлено в 02:23
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено вчера в 16:47
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами
Пострадавшие от укусов клещей с начала года обращаются за медицинской помощью не чаще обычного сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:25
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Общество
За сутки в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков
Обновлено в 02:29
Наука
Через 50 лет на Facebook число умерших превысит число живых
Число умерших на Facebook может превысить число живых уже через 50 лет. Об этом заявили ученые из Оксфордского университета.
Обновлено в 03:11
Культура
Россияне назвали возможный способ накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»
Россияне обвиняют дочь Алсу Микеллу Абрамову в накрутке голосов.
Обновлено вчера в 12:25