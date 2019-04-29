Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движенияРИА Новости вчера в 23:23
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав. Об этом в интервью "Известиям" рассказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров.
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Музыка
Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 18:05
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Спорт
Бывший тренер сборной Австрии обвиняется в снабжении спортсменов допингом
Бывший тренер сборной Австрии по лыжным видам спорта Геральд Хайгель подозревается в снабжении спортсменов допингом.
Обновлено в 03:45
Экономика
Большинство работодателей в России готовятся поднять зарплаты
Большинство российских работодателей намерены повысить зарплаты сотрудников в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:58
Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 03:03
Финансы
Россия с 2013 года сократила долю доллара во внешней торговле на 12,6%
Россия с 2013 по 2018 год сократила долю расчетов в долларах во внешней торговле на 12,6%. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в то же время за годы санкций доля расчетов в евро и рублях увеличилась на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб из-за заснувшего за рулем водителя
Автобус перевернулся на дороге, в результате чего семеро футболистов получили повреждения. Наиболее серьезно пострадал именно Шурал.
Обновлено в 03:43
Транспорт
Две станции Сокольнической линии метро Москвы закроют 3 мая
До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных х автобусах КМ. О вводившихся в марте ограничениях на Сокольнической линии читайте в публикации "Ъ FM".
Обновлено в 04:17
Космос
Ученые расскажут, что движет небесным феноменом Стива
Атмосферный феномен, известный как Стив, обусловлен, как предположили ученые в рамках нового исследования, несколькими физическими процессами, связанными с нагревом заряженных частиц и взаимодействием энергетических электронов.
Обновлено в 02:18
Музыка
Угрозы поступают дочери Алсу после скандала
Напомним, что после победы Абрамовой разгорелся скандал. Редакторов шоу пользователи обвинили в подтасовке голосов.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Пугачева вручила награды проигравшим участникам шоу «Голос. Дети»
Участники телешоу получили по «Золотой звезде Аллы Пугачевой». Эту премию эстрадная исполнительница основала 14 лет назад.
Обновлено вчера в 04:14
Политика
Орешкин объяснил новую систему оценки работы губернаторов
Система оценки деятельности губернаторов, утвержденная недавним президентским указом «Об эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов России», является прямым отражением нацпроектов и нацелена на то, чтобы объединить центр и регионы одной общей целью.
Обновлено в 02:00
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до пяти процентов годовых, следует из сообщения банка.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Почти 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за сильного снегопада
По данным метеослужбы Канады, в городе за сутки выпало до 15 см снега.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
Медведев поручил изменить график работы школ и детских садов
Глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение профильным ведомствам подготовить предложения по изменению графика работы школ и детских садов.
Обновлено 27 апреля в 04:05
Политика
Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине
Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине.
Обновлено вчера в 19:57
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Отряд кораблей во главе с крейсером «Варяг» прибыл на учения в Китай
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт Циндао для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие-2019», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа ТОФ.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Глава Еврокомиссии считает, что Польша не будет выходить из ЕС
Жан-Клод Юнкер назвал Польшу примером для стран Центральной Европы Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уверен, что Польша в ближайшее время не выйдет из Европейского союза, пишет ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Принц Гарри и беременная Меган Маркл проигнорировали свадьбу друга
Сам Эльба присутствовал на церемонии венчания герцога и герцогини Сассекских, однако они не смогли ответить ему тем же.
Обновлено в 03:56
Культура
Ержан Максим счел справедливыми итоги конкурса «Голос. Дети»
Девятилетняя дочь певицы Алсу набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:39
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия
На Шри-Ланке запретили закрывать лица
На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.
Обновлено в 02:48