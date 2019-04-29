Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движенияРИА Новости вчера в 23:23

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав. Об этом в интервью "Известиям" рассказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ГИБДД создаст цифровую базу злостных нарушителей ПДД

Газета.Ru05:01

ГИБДД планирует создать базу злостных нарушителей

Коммерсантъ02:50

«Известия»: в России может появиться единая база данных о злостных нарушителях ПДД

ТАССвчера в 17:53

В Госдуме оценили идею создать базу данных злостных нарушителей ПДД

RT на русском03:30

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

РИА Новостивчера в 23:23

Эксперт поддержал идею создать базу данных нарушителей ПДД

News.ru03:48

«Злостные нарушители не могут отвечать за безопасность других»

Известиявчера в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Энергетика

«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год

Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
Обновлено в 00:50
Технологии

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:18
Происшествия

В Великобритании загорелся лес Винни-Пуха

Огонь стал стремительно распространяться в ночь на понедельник в том самом лесу Эшдаун Восточного Сассекса, который описан в рассказе Алана Милна "Винни-Пух", сообщает ВВС.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»

Встреча команд «Урал» и «Уфа» состоялась в столице Башкирии 28 апреля и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. По данным портала Е1.ru, после выезда автобуса с болельщиками «Урала» из Уфы несколько автомобилей заблокировали ему проезд.
Обновлено в 07:22
Музыка

Дочь Алсу стала победительницей шоу «Голос. Дети»

В финале Микелла исполнила сингл Эминема и Рианны Love the Way You Lie, а также песню Дианы Гурцкой "Ты здесь", которая и принесла ей победу.
Обновлено 26 апреля в 20:59
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Обновлено вчера в 14:07
Политика

Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Обновлено в 04:59
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

National Interest: США могут заключить временное соглашение с Россией

Эксперт анализирует отношения Москвы и Пекина, которые "преследуют одну очень большую цель: противостоять доминированию США", и приходит к выводу, что для Вашингтона было бы выгодным заключить некое временное соглашение с Россией не только в целях нормализации контактов между двумя странами, но и для создания коалиции против Китая.
Обновлено вчера в 07:07
Шоу-бизнес

София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье

Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Экономика

Компании поддержали фондовый рынок выкупом своих акций

Компании поддержали фондовый рынок выкупом своих акций Международные инвесторы выводят средства с российского рынка одиннадцать недель подряд, забрав за это время почти $700 млн.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Путин: россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства

Россияне и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Килекторное судно Черноморского флота направилось к берегам Сирии

Килекторное судно Черноморского флота КИЛ-158 отправилось в поход в дальнюю морскую зону.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты

Организатор европейского тура певицы Светланы Лободы — компания Berin Iglesias Art — обратилась в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия с требованием взыскать с артистки несколько десятков миллионов рублей за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки

По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой завершилось в московском Малом театре, где она прослужила более полувека.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке

Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Лариса Удовиченко перенесла предательство мужа и угрозы бандитов

Актриса Лариса Удовиченко столкнулась с множеством трудностей на жизненном пути, включая предательство третьего мужа Геннадия Болгарина, из-за поступка которого жена и дочь Мария едва не пострадали от рук бандитов.
Обновлено в 03:35
Политика

Грузия отказала во въезде российским байкерам

Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают годовщину свадьбы

Королевский эксперт Омид Скоби отмечает, что принц Уильям и Кейт Миддлтон отметят восьмую годовщину свадьбы в кругу семьи.
Обновлено в 06:07
Музыка

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»

Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Украина рассказала о планах России по паспортизации Донбасса

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, кто из жителей Донбасса первыми получат российские паспорта.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что винит себя в крахе их брака

Валерий Меладзе 25 лет прожил в браке с первой женой Ириной. У супругов трое дочерей — Инга, Софья и Арина.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви

Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии

Россия стала действовать после того, как террористы начали атаку против Сирийской арабской армии в Хаме.
Обновлено в 07:06
Технологии

Оператор Tele2 впервые в РФ предложил пользователям перейти на eSIM

Мобильный оператор Tele2 впервые в России предложил пользователям технологию eSIM (embedded Sim, встроенная сим-карта), сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное