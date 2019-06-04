Транспорт

ГИБДД составит базу нарушителей ПДД для каршеринговых компанийBFM.ru вчера в 20:08

«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», — сообщил он, добавив, что в базу данных будут внесены сведения как о россиянах, так и иностранцах, нарушающих в России правила дорожного движения.
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с чего всё началось

Права на прокат: нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом

Госавтоинспекция планирует ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав. Об этом «Известиям» сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
Известиявчера в 17:01

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ГИБДД планирует запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 19:17

Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретить

Газета.Ru05:49

В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД

РБКвчера в 21:41

«Известия»: злостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом

ТАССвчера в 20:18

Российские водители оценили возможный запрет на каршеринг для нарушителей ПДД

Lenta.ru06:55

Права на прокат: нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом

Известиявчера в 17:01

СМИ: Злостным нарушителям ПДД в России могут запретить пользоваться каршерингом

RT на русскомвчера в 15:43
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Шоу-бизнес

Алессандро Матераццо: «Моя жена развлекается с мужиками в клубах»

Обновлено в 03:30
Транспорт

Стало известно о многочасовых задержках с багажом в «Шереметьеве»

Многочасовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту "Шереметьево" связаны с нехваткой грузчиков.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Театры

Псковский драмтеатр может получить федеральный статус

Псковский драмтеатр может получить федеральный статус.
Обновлено в 04:12
Политика

Трамп не узнал своего прошлогоднего подарка Елизавете II

Президент США Дональд Трамп оказался в неловкой ситуации во время своего визита в Великобританию.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100

Выступая на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП во вторник, Филев, который возглавляет подкомиссию, обратился к замглавы Минтранса РФ Александру Юрчику с вопросом о расследовании авиаинцидента с SSJ-100 авиакомпании "Якутия" в октябре прошлого года: тот выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси.
Обновлено в 06:03
Авто

Genesis привез в Россию обновленный седан Genesis G90

На российский рынок приехал обновлённый седан премиальной корейской марки — Genesis G90.
Обновлено в 02:23
Хоккей

Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика

РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Общество

Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей

Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.
Обновлено в 05:03
Экономика

Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета

В первом квартале 2019 года Azino 777 заняло только 60-е место (доля рекламодателя в общих показах видеорекламы 0,3%), тогда как год назад казино располагалось на первой строчке (6,7%).
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено вчера в 13:01
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Экономика

Правила расходования материнского капитала изменились в России

Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Россия выступила в международном суде ООН по поводу претензий Украины

В иске Украины говорится, что Москва нарушает конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года.
Обновлено 02 июня в 07:43
Политика

Мэр Одессы попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 06:22
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:04
Экономика

«Единая Россия» получила в 2018 году более 7,2 млрд рублей

Партия "Единая Россия" получила в 2018 году на осуществление уставной деятельности более 7,2 млрд рублей.
Обновлено в 05:56
Технологии

В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами

Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает телеканал NHK.
Обновлено в 03:31
Игры

Google расскажет об играх и стоимости подписки на Stadia 6 июня

Google проведет презентацию, посвященную облачной платформе Stadia 6 июня в 19:00 мск.
Обновлено вчера в 17:22
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Политика

В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу

Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:16
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским на отдых за границей

Верховный суд (ВС) признал законным запрет МВД на выезд за границу сотрудникам, не имеющим допуска к государственной тайне.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

ВСУ обстреляли мечеть в Донецке

Украинская артиллерия нанесла удар по мечети им. Ахатя Брагина на проспекте Маршала Жукова в Донецке, сообщил 4 июня telegram-канал Inside Donetsk.
Обновлено в 02:33
Политика

В администрации Зеленского рассказали о рабочем дне президента Украины

Первый заместитель руководителя администрации президента Украины Сергей Трофимов заявил, что Владимир Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников президентского аппарата и уходит с нее после 22:00.
Обновлено в 04:13
Общество

Российского журналиста обвиняют в вымогательстве миллионов у чиновника

Первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве 2,4 млн руб. за не выход в свет публикации сюжетов, дискредитирующих Красноярский край.
Обновлено в 06:39
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Происшествия

На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка

"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
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