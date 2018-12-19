Транспорт

ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав
РБК
20:06

Идея была высказана в ходе четвертого ежегодного конгресса автошкол, в котором участвовало руководство ГИБДД. Директор ярославской автошколы «Ярфина» Сергей Калмыков предложил проводить проверку знаний ПДД при замене водительского удостоверения, которая происходит каждые десять лет.
РБК20:06

Подробнее о событии

В ГИБДД поддержали идею о повторных экзаменах при замене водительских прав

РЕН ТВ20:16

ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав

РБК20:06

Знание ПДД у водителей, возможно, будут проверять регулярно

Коммерсантъ16:58

В ГИБДД прокомментировали идею проверять знание ПДД при обмене прав

Российская газета10:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:29, Ашберн
Транспорт

В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене на права

Обновлено в 07:00
Транспорт

Столичным таксистам запретят работать без спецполиса ОСАГО

Автомобили такси без специального полиса ОСАГО не смогут работать в Москве, заявил заместитель главы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.
Обновлено в 15:00
Транспорт

На российских дорогах появится шумовая разметка

В 2019 году на разделительных полосах федеральных трасс появится шумовая разметка, рассказали «Известиям» в Росавтодоре.
Обновлено в 17:48
Транспорт

С января в Москве и области подорожает проезд на электричках

"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - 23 рубля", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:15
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о серьезных пробках на дорогах

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил столичных автовладельцев о том, что снегопад и гололед так или иначе приведут к многокилометровым пробкам на дорогах.
Обновлено в 09:04
Транспорт

Две станции БКЛ метро в Москве закроют для пассажиров 23 декабря

Пассажиры смогут пользоваться станциями метро «Полежаевская» и «Динамо», станцией «Хорошево» МЦК, кроме того, для удобства пассажиров будет запущен бесплатный автобус «КМ» с остановками у временно закрытых станций.
Обновлено в 10:57
Транспорт

Забег Дедов Морозов ограничит движение транспорта в центре Петербурга

Обновлено в 12:47
Транспорт

В думе Иркутска предложили установить светофоры на Байкальском кольце

На Байкальском кольце проектом предусматривается работа по двум направлениям.
Обновлено вчера в 23:54
Транспорт

Трассу Екатеринбург — Тюмень закроют на пять ночей

Обновлено в 06:46
Транспорт

Общественный транспорт в Москве увеличил скорость на 2%

В ноябре текущего года скорость общественного транспорта достигла отметки в 15,7 километров в час.
Обновлено в 02:38
Транспорт

Из Казани запустят дополнительные автобусы в Набережные Челны и Пермь

Обновлено в 06:40
Транспорт

В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

Подрядчик - АО «Стройтрансгаз» - приступил к бетонированию плиты проезжей части моста через реку Самару.
Обновлено в 08:12
Транспорт

В Воронеже изменились маршруты автобусов №113кт и 113кш

В Воронеже изменились схемы движения автобусов №113кт и 113кш, соединяющих микрорайон Шилово с центром города.
Обновлено в 12:25
Транспорт

Стали известны самые популярные автобусные маршруты Петербурга

СПб ГУП "Пассажиравтотранс" подвёл итоги завершающегося года и назвал самые популярные маршруты 2018 года.
Обновлено в 12:24
Транспорт

Ограждения от снега устанавливают на ставропольских трассах

В Ставропольском крае с началом зимы начали впервые устанавливать снегозащитные ограждения на автомобильных дорогах.
Обновлено в 10:33
Главное