Общество
Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о введении повторных экзаменов на знание ПДД при замене водительского удостоверения. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Идея была высказана в ходе четвертого ежегодного конгресса автошкол, в котором участвовало руководство ГИБДД.
РБКвчера в 20:06
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с чего всё началось
Знание ПДД у водителей, возможно, будут проверять регулярно Госавтоинспекция меняет правила допуска граждан за руль: планируется перейти на электронные медицинские справки, ужесточить выдачу автобусных прав, а также ввести обязанность для иностранцев, получивших вид на жительство в России, обучаться в автошколах и сдавать экзамены.Коммерсантъвчера в 16:58
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